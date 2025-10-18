BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  GÜNCEL

Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlıklara ilişkin atama ve görevden alma kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Abone ol

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Sinop İl Müdürü Zeki Yıldırım görevden alındı.

Bakanlığın, Sinop İl Müdürlüğüne Şanlıurfa İl Müdürü Can Kayhan Özok, Rize İl Müdürlüğüne Isparta İl Müdürü Hüseyin Güçlü, Isparta İl Müdürlüğüne ise Rize İl Müdürü Selim Köse getirildi.

Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Ali Karagöz ile Bilgi İşlem Genel Müdürü Özgür Türk, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri gereğince görevden alındı.

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğüne Antalya İl Milli Eğitim Müdürü Salih Kaygusuz, Bilgi İşlem Genel Müdürlüğüne Ersin Karaman görevlendirilirken, Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığına ise Prof. Dr. Cihad Demirli'nin ataması yapıldı.

Kararla, Sağlık Bakanlığı Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürü Mustafa Mahir Ülgü ile Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Doğan Demirel de görevden alındı.

ÖNCEKİ HABERLER
S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
S&P, Türkiye'nin kredi notu ve görünümüne ilişkin güncelleme yapmadı
İki otobüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
İki otobüs çarpıştı! Feci kazada yaralılar var
Zelenski'den, Trump görüşmesi sonrası ilk açıklama
Zelenski'den, Trump görüşmesi sonrası ilk açıklama
Defne Samyeli'den açıklama: Sonuçlara güvenmiyoruz
Defne Samyeli'den açıklama: Sonuçlara güvenmiyoruz
Zelenski Beyaz Saray'ı terk etti, Trump uğurlamadı
Zelenski Beyaz Saray'ı terk etti, Trump uğurlamadı
Tokat'tan acı haber! MSB duyurdu: Şehidimiz var...
Tokat'tan acı haber! MSB duyurdu: Şehidimiz var...
Ergin Ataman, Anadolu Efes'i Cedi'yle geçti
Ergin Ataman, Anadolu Efes'i Cedi'yle geçti
İrem Derici: Raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum
İrem Derici: Raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum
Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Van'da silahlı kavgada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı
Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti
Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti
Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmadı
Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmadı
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu