BIST 10.209
DOLAR 41,90
EURO 48,90
ALTIN 5.727,34
HABER /  GÜNCEL

Dilan Polat, uyuşturucu test sonuçlarına gözyaşlarıyla isyan etti

Uyuşturucu soruşturması kapsamında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları açıklandı. Sonuçlara göre sekiz kişinin kanında veya saçında uyuşturucu madde tespit edildi. Bu isimlerden biri olan Dilan Polat, iddiaları gözyaşları içinde reddederek yalnızca yeşil reçeteli ilaçlar kullandığını ve çocuklarının üzerine yemin ettiğini söyledi.

Abone ol

Uyuşturucu soruşturmasında geçtiğimiz hafta gözaltına alınan ünlü isimlerin test sonuçları çıktı. Sonuçlara göre 8 ünlünün kanında veya saçında uyuşturucu tespit edildi.

DİLAN POLAT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

O isimlerden birisi de Dilan Polat oldu. Sonuçlar çıkar çıkmaz sosyal medya hesabından video paylaşan Polat, uyuşturucu iddiasını reddetti.

"BENİM KANIMDA ÇIKABİLECEK TEK ŞEY REÇİL REÇETELİ İLAÇLAR"

Gözyaşları içinde konuşan Polat şunları söyledi: "Benim kanımda, saçımda çıkabilecek tek şey yeşil reçeteli ilaçlar. Ki saçım kesilirken defalarca kez söyledim. 'Bu ilaçları içiyorum' diye. 'Hayır o başka ilaç olarak çıkıyor' dedi.

"ÇOCUKLARIMIN ÜZERİNE YEMİN EDİYORUM"

Yemin ediyorum. Gençliğimin hayrını görmeyeyim. Çocuklarımın, ölmüş annemin babamın üzerine yemin ediyorum. Hayatım boyunca görmediğim şeyler. Ben bir anneyim. Benim çocuğum var. Yazıktır günahtır. Daha yeni vermişim bu testi. Ne olur yapmayın. Bırakın beni günahtır."

İlgili Haberler
İrem Derici: Raporlarım temiz çıktığına göre mahalle mahalle gezmeye başlıyorum
BU FOTO GALERİYE BAKIN
Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 8 isimde uyuşturucu tespit edildi
Foto Galeri Ünlülere uyuşturucu operasyonu: 8 isimde uyuşturucu tespit edildi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmadı
Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmadı
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru
Gazze Görev Gücü'ne gönüllü katılmak isteyenlerden CİMER'e başvuru
Genesio'dan Berke Özer için ilk açıklama: Not aldım
Genesio'dan Berke Özer için ilk açıklama: Not aldım
Hakan Fidan’dan Suriye ile telefon diplomasisi
Hakan Fidan’dan Suriye ile telefon diplomasisi
Faruk Acar: Bursa'nın susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır
Faruk Acar: Bursa'nın susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti ve Bursa'ya yansımasıdır
İlkay Gündoğan teknik direktörlük düşüncesi hakkında konuştu
İlkay Gündoğan teknik direktörlük düşüncesi hakkında konuştu
Dilekçe Komisyonu'na sunuldu! Kadınlara zorunlu askerlik...
Dilekçe Komisyonu'na sunuldu! Kadınlara zorunlu askerlik...
Donald Trump'tan New York Times'a 15 milyar dolarlık dava
Donald Trump'tan New York Times'a 15 milyar dolarlık dava
Yaz okullarında üst sınıf dersleri dönemi
Yaz okullarında üst sınıf dersleri dönemi
İletişim Başkanı Duran'dan Türkiye-Afrika ilişkilerine vurgu
İletişim Başkanı Duran'dan Türkiye-Afrika ilişkilerine vurgu
Çiftçilere 471,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak
Çiftçilere 471,6 milyon lira destekleme ödemesi bugün yapılacak