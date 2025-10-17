Trump, Ukrayna'ya Tomahawk füzeleri vermeye yeşil ışık yakmadı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüşen ABD Başkanı Donald Trump, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna’ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dün telefonda görüşen Trump, bugün Beyaz Saray'da Zelenski ile bir araya geldi.

Trump, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirebilmek için Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de görüşme yapacaklarını ve bunun öncesinde birçok detayı Zelenski ile masaya yatıracaklarını belirtti.

Son haftaların öne çıkan başlığı Tomahawk füzeleri konusunu detaylı şekilde ele alacaklarını ifade eden Trump, "Bizim de Tomahawk füzelerine ihtiyacımız var. 4 yıl boyunca Ukrayna'ya çok şey gönderdik, şimdi durum farklı. Umarım ihtiyaçları olmaz. Umarım Tomahawk füzelerine gerek kalmadan savaşı bitirebiliriz. Bence buna oldukça yaklaştık" diye konuştu.

Tomahawk füzelerinin ABD'nin güvenliği için önemine işaret eden Trump, "Tomahawk füzeleri çok önemli. Biz de Tomahawk füzelerini istiyoruz. Ülkemizi korumak için ihtiyacımız olan şeyleri başkasına vermek istemiyoruz" dedi.

"Putin ile ikili bir görüşme olacak ancak Zelenskiy ile irtibatta olacağız"

Öte yandan Trump, Budapeşte'de Putin ile yapacakları görüşmenin savaşı sona erdirmeye yönelik atılacak adımlar konusunda oldukça önemli bir dönemeç olduğunu belirtti.

Trump, "Putin ile Budapeşte'de görüşeceğiz. Henüz kesinleşmedi ama toplantı büyük ihtimalle iki taraflı bir toplantı olacak ancak Zelenski ile iletişim halinde olacağız" diye konuştu.

Hem Putin hem de Zelenski'nin Rusya-Ukrayna Savaşı'nı bitirmek istediğine inandığını söyleyen Trump, "Tek yapmaları gereken birbirleriyle biraz anlaşmaları" ifadesini kullandı.

"Ukrayna'nın ürettiği insansız hava araçlarıyla ilgileniyoruz"

Diğer yandan Trump, Ukrayna'ya Tomahawk verilmesine ilişkin başlıkları görüşeceklerini, bununla beraber Kiev'in çok başarılı insansız hava araçları (İHA) ürettiğini ve bu araçlarla ilgilendiklerini kaydetti.

ABD Başkanı Trump, Gazze'de sağlanan ateşkesle birlikte oluşan momentumun Ukrayna'ya yansıyıp yansımayacağına ilişkin bir soruya ise "Bence yansıyabilir. Orta Doğu'daki ateşkesle büyük bir ivme ve güvenilirlik kazandık. Orta Doğu meselesini çözmek çok önemliydi. Kimsenin mümkün olabileceğini düşünmediği bir şeyi biz başardık" yanıtını verdi.

Zelenski'den Trump'a Gazze'de ateşkes teşekkürü

Görüşmede Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski de Gazze'de ateşkesin sağlanması konusunda oynadığı rol dolayısıyla Trump'a teşekkür etti.

Zelenskiy, "Başkan Trump, bu savaşı bitirme şansına sahip. Başkan Trump, Orta Doğu'da ateşkes sağlamayı başardı, aynı şeyi Ukrayna için de yapabilir" diye konuştu.

Tomahawklara ihtiyaçları olduğunu dile getiren Zelenski, kendilerinin barışı istediğini belirterek, "Putin barış istemiyor, o yüzden onun üzerindeki baskı artırılmalı" değerlendirmesini yaptı.