Genesio'dan Berke Özer için ilk açıklama: Not aldım

Milli Takım kampından ayrılmasıyla gündem olan başarılı kaleci Berke Özer için Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio açıklamada bulundu.

Abone ol

A Milli Takım kampından ayrılması büyük ses getiren Berke Özer için TFF ve Vincenzo Montella açıklamalarda bulunmuştu.

Ceza alması gündeme gelen Berke Özer için kulübü Lille cephesinden de açıklama geldi.

Nantes'la oynanacak maç öncesi Lille Teknik Direktörü Bruno Genesio, Berke Özer ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Genesio, "Sadece duyduklarıma veya okuduklarıma güvenmek istemedim. Berke Özer'i anlamak için onunla konuştum." dedi.

Genesio'nun açıklamasının tamamı şöyle:

"Onunla uzun ve çok açık bir konuşma yaptım. Önemliydi. Bana neler olduğunu anlattı. Not aldım. Söylenenleri söylemeyeceğim. Oyuncularıma güveniyorum, bu yüzden şüphe duymam için bir sebep yok. Geri kalanına gelince, ister uluslararası düzeyde ister milli takımıyla olsun, gelecekte ne olacağı hakkında hiçbir fikrim yok. Bu soruyu cevaplayacak beceriye sahip değilim. Takıma geri döndü ve pazar günü oynamaya hazır."