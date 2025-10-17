ABD'de kritik zirve! Trump ile Zelenskiy görüşecek

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Oval Ofis’te görüşerek Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırma çabalarını sürdüreceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna ve Rusya arasındaki sona erdirmek için Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile bir araya gelecek. Trump, Rusya’yı güç ile Ukrayna’yı da çaresizlikle ikna ederek bölgede bir barış anlaşmasına varılmasını planlıyor.

GÖRÜŞME ÖNCESİ PUTİN İLE GÖRÜŞTÜ

Zelenskiy ile görüşmeden önc Putin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüştü. Trump, Putin ile yaptığı telefon görüşmesinin sonucu hakkında sosyal medya hesabından şunları yazdı:

"Başkan Putin ile çok verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Orta Doğu'da sağlanan barıştan dolayı beni ve ABD'yi tebrik etti ve bunun Rusya-Ukrayna Savaşı'nın sona ermesine yardımcı olabileceğini söyledi. Savaşın bitişinden sonra ticareti görüştük ve Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlığındaki üst düzey danışmanlarımızın önümüzdeki hafta bir araya gelmesi konusunda anlaştık. Putin'le daha sonra Budapeşte'de bir araya gelip savaşın sona erdirilmesini görüşeceğiz. Yarın Oval Ofis'te Cumhurbaşkanı Zelenskiy ile görüşeceğim ve Putin ile görüşmeyi de müzakere edeceğim. Büyük ilerleme kaydedildi"

ZELENSKIY, ABD’DEN NE İSTEYECEK?

Zelenskiy, Gazze’de savaşın sona erdirilmesinin Hamas ve İsrail’e ABD ve diğer ülkelerin uyguladığı baskının neden olduğunu belirterek Trump’tan aynı ölçüde Rusya’ya da baskı yapmasını istiyor. Zelenskiy’nin Trump ile görüşmesine oldukça detaylı hazırlandığı ve Rusya-Avrupa Birliği (AB) arasında devam eden insansız hava aracı (İHA) krizlerini fırsat olarak gördüğü söylenebilir. Zelenskiy, Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu Patriot hava savunma sistemleri ile Tomahawk seyir füzelerine ilişkin taleplerde bulunuyor. Zelenskiy-Trump görüşmesinde Ukrayna ordusunun acil ihtiyaçlarının giderilmesi adına bir yol haritası oluşturulması mümkün olabilir. Ancak bu süreç ABD ve Rusya Dışişleri Bakanları ile Trump-Putin zirvesi sonucuna bağlı olacak.

Trump-Putin zirvesinden sonuç çıkmazsa Rusya’nın Avrupa’da dondurulmuş 200 Milyar dolarlık varlıklarının Ukrayna için silah satışında kullanılması planlanıyor. Böylece ABD, Ukrayna’ya silah satışında nakit ödeme alabilecek. Trump'ın kabul etmesi halinde füzelerin ve eğitimin maliyeti, Avrupa ülkeleri tarafından NATO'nun Ukrayna Öncelikli İhtiyaçlar Listesi (PURL) programı kapsamında da karşılanacak. Zelenskiy ve çoğu AB ülkesi Ukrayna’da barışın "güç yoluyla barış" formülü sayesinde olacağına inanıyor.

Trump belirsizliğe alan bırakıyor. Bu alanı da ABD için bir avantaja çevirmeye çalışıyor. Şimdilik Rusya konusunda bunu başaramadı. Kiev ise savaşın seyrini değiştirecek bir silah edinmeyi umuyor. Ukrayna, alınamaz denilen Javelin, HIMARS, Patriot füzeleri, Batı tankları ve savaş uçaklarını aldı. Ukrayna’da barış olmazsa Tomahawkları ve Barracuda-M füzelerini alması da mümkündür. Tomahawkların menzilleri ve isabet durumu düşünüldüğünde Rus askeri-endüstriyel komplekslerini yok edebilir. Rusya’nın buna cevabı ise Polonya, Romanya ve Almanya’daki askeri tesisler olabilir. Tomahawkların Kiev'e teslim edilmesi sonrası bu füzeleri kullanan ABD uzmanlarının vurulması ABD'yi doğrudan savaşa dahil edebilir.