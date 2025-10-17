İletişim Başkanı Duran'dan Türkiye-Afrika ilişkilerine vurgu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu’na ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye’nin Afrika ile ilişkilerini “kazan-kazan” ilkesiyle sürdürdüğünü belirtti. Duran, Cumhurbaşkanı’nın “Afrika'nın dört bir yanında gözyaşlarımızın rengi aynı” sözünü hatırlatarak, iki taraf arasındaki ilişkinin yalnızca stratejik değil, aynı zamanda insani ve vicdani bir bağ olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından 5. Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'na ilişkin dikkat çeken paylaşımda bulundu.

"GÖZYAŞLARIMIZIN RENGİ AYNI"

Bakan Duran paylaşımda şunları ifade etti:

"Türkiye, hiçbir ayrım, ön yargı ya da dayatma gözetmeden 'kazan-kazan' ilkesiyle bilgi, tecrübe ve kültürel birikimini Afrika ile samimiyetle paylaşmayı sürdürüyor. 2005'te ilan edilen 'Afrika Yılı', bugün kalpten kalbe uzanan bir ortaklık hikayesine dönüşmüş durumda. Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle, Afrika'nın dört bir yanında gözyaşlarımızın rengi aynı. Bu yaklaşım, Türkiye'nin kıta ile kurduğu ilişkiyi sadece diplomatik, stratejik ortaklık değil, vicdani ve insani bir bağ haline getiriyor. Köklü ilişkilere sahip olduğumuz Afrika'yı uzak bir coğrafya değil, ortak kaderimizin bir parçası olarak görüyoruz. Uluslararası alanda barış, dayanışma ve karşılıklı saygı ekseninde yürüttüğümüz ilişkilerle bu mirası geleceğe taşıyoruz"