Faruk Acar’dan CHP’li yönetime sert eleştiri: Beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık

Bursa’da kuraklığın etkisiyle barajlardaki su seviyesi kritik düzeye indi, planlı su kesintileri uzatıldı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, CHP’li Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni “beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlıkla” suçlayarak, “Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu CHP belediyeciliğinin özeti” ifadelerini kullandı.

BARAJLAR TÜKENİYOR, SU KESİNTİLERİ SÜRÜYOR

Kuraklık, su şehri olarak bilinen Bursa'nın barajlarını kuruttu. 1 Ekim'de başlayan ve 12 saat süren planlı su kesintileri uzatıldı. Kentte 16-22 Ekim tarihleri arasında da kesinti uygulanacak. Nilüfer Barajı'nda su tamamen tükenirken, Doğancı Barajı'ndaki su seviyesi ise alarm verici düzeyde düşmeye devam ediyor. Bursa'da barajların genel doluluk ortalaması sıfırın altında seyrediyor.

"SORUNUN KAYNAĞI TEK BAŞINA KURAKLIK DEĞİL; BECERİKSİZLİK, İLGİSİZLİK VE PLANSIZLIK"

Konuya ilişkin sert bir açıklama yapan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, sorunun kaynağının sadece kuraklık olmadığını vurguladı. Acar, "Velhasıl Bursa sudan ibarettir…’ Evliya Çelebi yüzyıllar önce böyle söylemişti. Bugünse CHP’li Büyükşehir belediye yönetimi sayesinde, Bursa susuzluktan ibaret hale geldi. Uludağ’ın bereketiyle övünen şehirde Çınarcık Barajı suyla doluyken musluklar akmıyor, Bursa halkı susuz. Sorunun kaynağı tek başına kuraklık değil; beceriksizlik, ilgisizlik ve plansızlık" dedi.

"SİYASET VE HAMASET UĞRUNA YEŞİL BURSA'YI SUSUZ BIRAKTILAR"

CHP'li belediyeyi ağır bir dille eleştiren Acar, "Siyaset ve hamaset uğruna Yeşil Bursa’yı susuz bıraktılar. Bir Bursalı olarak herkesin bilmesini istiyorum. Bursa susuz değil, bu şehrin susuzluğu, CHP belediyeciliğin özeti ve Bursa’ya yansımasıdır" ifadelerini kullandı.

SON 10 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİ

Kuraklığın turizmi de vurduğu görülüyor. Kestel ilçesindeki Saitabat Şelalesi'nin artık akmadığını söyleyen Saitabat Köyü Kadınları Dayanışma Derneği Başkanı Sermin Cakalıoğlu, "Son 10 yılın en düşük dönemini yaşıyoruz. Eskiden burada kar yağardı. Şimdi eskisi gibi yağmıyor. Köyümüzde çok turist ağırlardık artık yok" dedi.

İşte Faruk Acar'ın o paylaşımı