Merkez Bankası eski başkan yardımcısı tutuklandı! 200 liranın üstünde imzası var

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı, Merkez Bankası'nın suç duyurusu üzerine Bankalararası Kart Merkezi’ndeki “çipli kart alımı” ve “Troy yazılım geliştirme” ihalelerinde usulsüzlük iddialarına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski TCMB Başkan Yardımcısı Emrah Şener ve eski BKM Genel Müdürü Baran Aytaş'ın da bulunduğu 7 kişinin tutuklandığını açıkladı. Tutuklanan isimler arasında en şaşırtıcı isim Emrah Şener oldu. Kullanımda olan 200 liralanın üzerinde bu ismin imzası var.

Abone ol

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Merkez Bankası'nın iç denetimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, ana hissedarı olduğu BKM'de 100 milyon TL'yi aşan kamu zararı tespit edildi. Eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener dahil 8 kişi tutuklandı. Soruşturma Merkez Bankası'nın 2 Ekim 2024'te başlattığı iç denetimle ortaya çıktı. Çipli kart alımı ve TROY sistemi için yapılan ihalelerde ciddi usulsüzler saptandı. Bunun üzerine ihaleye fesat karıştırma, zimmet ve dolandırıcılık suçlamalarıyla operasyon düzenlendi.

TUTUKLANAN İSİMLER

Operasyonda eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Emrah Şener, Baran Aytaş, Bora Koç, Mehmet Fatih Demirbaş, Birol Kanbir, Osman Arslan ve Muhammed Güven tutuklandı. Şüphelilerden Çağkan Göktaş, İbrahim Şener ve Hüseyin Halit Özdamar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yurt dışında oldukları tespit edilen Mehmet Talha Durmuş, Erdoğan Alkan, Tolga Kurt ve Ekrem Gözenman hakkında ise yakalama kararı talep edildi.

200 TL'NİN ÜSTÜNDE İMZASI VAR

*Merkez Bankası eski Başkan Yardımcısı Emrah Şener tutuklanan isimler arasında. Emrah Şener'in 200 liralık paraların üzerinde imzası var.

66 MİLYONLUK İŞ

Savcılığa göre ihalelerde teklifler engellendi. Teslimatlar yapılmadan ödemeler gerçekleşti. Toplamda 66 milyon liralık iş Enarge adlı firmaya haksızca aktarıldı.

EMRAH ŞENER HAKKINDAKİ İDDİALAR

TCMB Başkan eski Yardımcısı Emrah Şener'in Boğaziçi Üniversitesi üzerinden yürütülen iki projeye yönelik 44 milyon liraya yönelik usulsüz ödeme yaptığı, kardeşine 200 bin TL Singapur'daki bir paravan şirkete ise 700 bin Euro aktardığı tespit edildi.



MERKEZ BANKASI KARTINI ÖZEL İŞLERDE KULLANDI

Emrah Şener'in Be Bold adlı ajans şirketinden ihalesiz hizmet alımı yaptığı ve kurumsal kredi kartını kişisel harcamalarında kullandığı da ortaya çıktı. 128 milyar dolarlık döviz politikalarının mimarlarından biri olarak bilinen Şener, Mehmet Şimşek'in göreve gelmesinin ardından görevden alınmıştı. Savcılık, zimmet, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma ve suç örgütü kurma suçlamalarını yöneltti.

OPERASYONA İLİŞKİN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu, TCMB’nin 06/12/2024 tarihli suç duyurusu üzerine, ana hissedarı TCMB olan Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdindeki işlemlere ilişkin başlatılan soruşturmaya ilişkin şu açıklama yapıldı:

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçlar Bürosu tarafından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından 06/12/2024 tarihinde yapılan suç duyurusuna istinaden; şüpheliler Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN, Hüseyin Halit ÖZDAMAR, Muhammed GÜVEN, Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER, Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında, TCMB’nin ana hissedarı olduğu Bankalararası Kart Merkezi (BKM) nezdinde 2023 yılında gerçekleştirilen ''Çipli Plastik Kart Alımı İhalesi’’ ile ''Troy İçin Spesifikasyon ve Applet Yazılım Geliştirme İhalesinde'' yapıldığı tespit edilen usulsüzlükler ile yine ''Boğaziçi Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş.'' ve ''Be Bold Reklam Tasarım Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nden'' ihale düzenlenmeden gerçekleştirilen hizmet alımları, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere bilimsel araştırma yaptırılması karşılığında yemek kartları üzerinden yapılan ödemeler ile eski BMK Genel Müdürü Baran Aytaş'a tahsis edilen kurumsal kredi kartının kullanımına ilişkin usulsüzlükler ile mevzuata aykırılıklara ilişkin iddialara dair başlatılan soruşturma kapsamında;

10.10.2025 günü yapılan operasyonda yakalaması yapılan 10 şüpheliden Emrah ŞENER, Baran AYTAŞ, Bora KOÇ, Mehmet Fatih DEMİRBAŞ, Birol KANBİR, Osman ARSLAN ve Muhammed GÜVEN’in de aralarında bulunduğu 7 şüpheli İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliğinin kararı ile halı hazırda tutuklu, şüphelilerden Çağkan GÖKTAŞ, İbrahim ŞENER ve Hüseyin Halit ÖZDAMAR ise adli kontrol altındandır. Yurt dışında olduğu tespit edilen şüpheliler Mehmet Talha DURMUŞ, Erdoğan ALKAN, Tolga KURT ve Ekrem GÖZENMAN hakkında ise yakalama kararı talep edilmiştir. Soruşturma gizlilik kararı çerçevesinde titizlikle devam etmektedir.