Sakarya'da kanseri yenen 8 yaşındaki çocuk için balonlar uçuruldu...

Sakarya'da 8 yaşındaki Melike Karataş'ın kanseri yenmesi, gökyüzüne balonlar bırakılarak kutlandı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi servisinde yaklaşık 1 yıl tedavi gören Wilms tümörü (nefroblastom) hastası Karataş'ın kanseri yenmesi dolayısıyla okul yöneticileri ve SAÜ Sosyal Hizmet Bölümü akademisyenlerince etkinlik düzenlendi.

Karataş'ın eğitim gördüğü Mehmet Zorlu İlkokulu öğrencileri, ellerindeki rengarenk balonları küçük kızın geri sayımıyla gökyüzüne bıraktı.

"Okula döndüğü için çok mutlu"

Anne Nigar Karataş, AA muhabirine, çok mücadele ettiklerini ve hastalık sürecini güzel şekilde atlattıklarını söyledi.

Basit karın ağrısıyla 1 yıl önce doktora gittiklerini ve ultrason sonucu kızına Wilms tümörü teşhisi konulduğunu anlatan Karataş, "Büyük mücadele verdik. Doktorumuz Mehmet Fatih Orhan ve hemşireler çok yardımcı oldu, süreci bu şekilde atlattık." dedi.

Karataş, kızının böbreğinin alındığını ve yoğun bakımda kaldığını belirterek, ameliyat sonrasındaki kemoterapi sürecinin başladığını kaydetti.

Tedavi sürecinin 9 ayını hastanede geçirdiklerini dile getiren Karataş, "Doktorlarımızın ve hemşirelerimizin bakımıyla çok güzel şekilde toparladık. Doktorumuz 1 yıl tedavi, diğer 1 yılı ise evde geçirmesi gerektiğini söylemişti ama şu an değerlerin gayet iyi olduğunu söyledi ve okula döndü. O da çok mutlu arkadaşlarıyla beraber olduğu için." diye konuştu.

Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden Karataş, çok mutlu olduğunu ve duygulandığını sözlerine ekledi.

Serdivan İlçe Milli Eğitim Müdürü Eşref Başer de katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Küçük kızın her gününü güzel, umut dolu ve mutlu geçirmesi temennisinde bulunan Başer, "Her zaman insan insana iyi gelir. Eğlence ve iyilik de yine paylaştıkça iyi hale gelir." ifadesini kullandı.

