HABER /  SPOR

Barcelona'nın yıldızı artık imza atamayacak! Laminel Yamal'a talimat geldi

Barcelona'nın yıldızı artık imza atamayacak! Laminel Yamal'a talimat geldi

Barcelona'nın genç yıldızı Lamine Yamal, yeni bir ticari anlaşma nedeniyle artık taraftarlara forma imzalamayacak. Genç futbolcu yalnızca fotoğraf çektirmeye devam edecek.

Barcelona'nın parlayan yıldızı Lamine Yamal, futbol sahalarındaki performansının yanı sıra ticari kararlarıyla da gündemde. Henüz 17 yaşında olmasına rağmen dünya çapında markaların ilgisini çeken Yamal, aldığı yeni bir teklif sonrası artık taraftarlara forma imzalamama kararı aldı.

İMZA YERİNE FOTOĞRAF

İspanyol basınından Mundo Deportivo'nun haberine göre, genç yıldız spor yıldızlarının imzalı ürünlerini satan bir web sitesiyle anlaşma aşamasına geldi. Bu durum, Yamal'ın reklam sözleşmelerini yöneten ajans tarafından imza atmayı bırakması yönünde bir talimata dönüştü. Yamal, taraftarlarla fotoğraf çektirmeye devam edecek, ancak Barcelona'nın belirli ticari taahhütleri nedeniyle artık imza vermeyecek.

"İMZA ATMAYACAK" TALİMATI GELDİ

Kulüp kaynakları, Barcelona'nın bazı ticari yükümlülüklerini yerine getirebilmesi için Yamal'ın sınırlı sayıda imzasına erişim sağlamak adına görüşmeler yürüttüğünü aktardı.

Genç futbolcunun menajerlik ekibi, imzalı formalar, kramponlar ve diğer ürünleri pazarlayacak bir şirketle anlaşma yapmak üzere.

Yamal'a, imzasının ticari değerini artırmak amacıyla artık taraftarlara doğrudan imza atmaması yönünde talimat verildi. İmzalı ürün almak isteyen taraftarlar, yalnızca bu özel web sitesi üzerinden satın alabilecek.

NBA MODELİ AVRUPA'YA GELİYOR

Anlaşma henüz resmileşmedi, ancak tarafların el sıkışmaya yakın olduğu belirtiliyor. Bu tür imza sınırlaması modeli, özellikle NBA yıldızları arasında yaygın bir uygulama. Barcelona kulübü, benzer bir stratejiyle LeBron James'in imza politikası örneğini takip ettiklerini duyurdu.

