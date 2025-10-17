Abdullah Öcalan ilk kez açık açık istedi! Umut hakkı için İmralı'dan haber yolladı

Asrın Hukuk Bürosu avukatları, teröristbaşı Abdullah Öcalan’ı İmralı Adası’nda ziyaret etti. Teröristbaşı Öcalan, “Umut hakkı” konusunda devletin adım atması gerektiğini söyledi. “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

Abone ol

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı 13 Ekim Pazartesi günü İmralı Adası'nda ziyaret eden Asrın Hukuk Bürosu avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamada, son dönemde sıklıkla tartışılan 'umut hakkı'na yönelik çarpıcı sözler sarf etti.

"DEVLET UMUT HAKKINI..."

Açıklamada, teröristbaşı Öcalan’ın Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin “umut hakkı” kararına atıfta bulunarak, bu ilkenin devlet tarafından hayata geçirilmesi gerektiğini vurguladığı belirtildi. Teröristbaşı Öcalan, “Umut ilkesi devletin atması gereken bir adımdır. Bu bagajı kaldırması lazım. Bu, binlerce insanı etkileyen bir meseledir. Hukuk açısından bunun yapılması gerekir. Politika da adalet de bunu gerektiriyor” ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ GÜNDEME GETİRMİŞTİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te Öcalan'a yaptığı çağrıda, "Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin TBMM'de DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" demişti.

UMUT HAKKI NEDİR?

Umut hakkı, ömür boyu hapis cezasına çarptılan ve koşullu salıverme imkanından yararlanamayan mahkumların durumuyla ilgili bir düzenleme. Kararın esasını AİHM'in 2013 yılında İngiltere'de Vinter ve diğerleri olarak anılan davayla ilgili değerlendirmesi oluşturuyor.

Mahkeme, ömür boyu hapis cezalarının belirli bir süre sonra gözden geçirilme veya tahliye şansı olmadan uygulanmasının, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin (AİHS) 3. maddesinin ihlali anlamına geldiğine hükmetti. Sözleşmenin 3. maddesinde hiç kimsenin işkenceye, insanlık dışı veya aşağılayıcı muameleye tabi tutulamayacağı belirtiliyor.