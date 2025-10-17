BIST 10.155
HABER /  DÜNYA

2,5 saat telefonda görüştü! Putin, Trump ile görüşmesinin ardından Güvenlik Konseyi'ni topladı

Anadolu Ajansı
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından Rusya Güvenlik Konseyini topladı.

Kremlin Dış Politika Danışmanı Yuriy Uşakov, yaptığı açıklamada, Putin'in dün akşam Trump ile telefonda görüştüğünü hatırlattı.

Uşakov, "Görüşmenin hemen ardından Putin, Güvenlik Konseyi daimi üyelerini Kremlin'de toplayarak, Amerikalı mevkidaşıyla yaptığı görüş alışverişi hakkında ayrıntılı bilgi verdi." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, dün akşam yaklaşık 2,5 saat telefonda görüşmüştü.

