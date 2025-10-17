BIST 10.087
POLİTİKA

Bülent Arınç'tan Mehmet Haberal açıklaması: Aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım

Bülent Arınç, Ergenekon kumpasında 4,5 yıl hapis yatan Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal’ı ziyaret etti. Arınç, ziyaretinde dikkat çeken bir çıkış yaparak, "Haberal hocaya yapılan haksızlıkları aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım. Buna rağmen hiçbir zaman dünyada ülkemizin aleyhine tek bir söz ettirmedi." dedi.

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde tedavi gören önceki dönem CHP Genel Başkanı Hikmet Çetin’i ziyaret etti.

Arınç, Çetin'i ziyaretinin ardından Başkent Üniversitesi Kurucusu Prof. Dr. Mehmet Haberal ile de çalışma ofisinde bir araya geldi.

"HABERAL HOCA İÇİN NEREDEYSE AĞLAYACAKTIM"

Bülent Arınç, FETÖ kumpası ile hapse giren Mehmet Haberal için şunları söyledi:

-"Haberal hocaya yapılan haksızlıkları aklıma getirdikçe neredeyse ağlayacaktım. Buna rağmen hiçbir zaman dünyada ülkemizin aleyhine tek bir söz ettirmedi.

-Dünya Tıp Birliği Başkanlığı’nı yürütüyordu ve kongrenin 2010’da Türkiye’de yapılmasını sağlamıştı. Hem de bu süreci cezaevinden yönetti. Haberal hoca, 'Buraya konulacağımı rüyamda görsem inanmazdım ama buraya konuldum diye memleketime küsecek değilim. Ne mutlu bizlere ki ülkemiz var. Görevimiz bu ülkeye sahip çıkmaktır' diyor. İşte böyle bir bilim insanına bu haksızlıklar yapıldı".



"BİZLERİN GÖREVİ, BU ÜLKEYE SAHİP ÇIKMAK"

Haberal ise Arınç’a teşekkür ederek, çalışmaları hakkında bilgi verdi. Haberal, "İyi ki bu ülkemiz var. Bu ülkeyi kuran Atatürk’e, silah arkadaşlarına ve aziz şehitlerimize minnettarız. Bizlerin görevi, bu ülkeye sahip çıkmak, eserler kazandırmaktır" ifadesini kullandı.

