Şamil Tayyar’dan Ünsal Ban ve Sezgin Baran Korkmaz yorumu! "Mevzular derin"

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçışı ve Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu bazı iş insanlarına yönelik operasyonlara ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.

Ünsal Ban’ın yurt dışına kaçışı ve Sezgin Baran Korkmaz’ın da aralarında bulunduğu bazı iş insanlarına yönelik operasyonlara Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar'dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Son dönem ilginç operasyonlar yapılıyor. Sezgin Baran Korkmaz, Can Holding, İstanbul Altın Rafinerisi gibi. Bu operasyonlar nereye kadar uzar, nerede kesilir bilmiyorum ama uzarsa çok can yakacak gibi gözüküyor. Bir o kadar dikkat çekici iç hesaplaşmalar da var.

"MEVZULAR NE KADAR DERİN"

Mesela Ünsal Ban’ın firarı araya kaynamasın, ticari operasyonların kilit isimlerinden biriydi. Hakkındaki 4 ayrı davanın 3’ünde yurtdışı yasağı bulunuyordu, 2 kez yurt dışına kaçarken yakalanmış, buna rağmen tahliye edilmişti. AK Partili Milletvekili Hüseyin Kocabıyık bile kaçma şüphesiyle tutuklanırken, Ban’ın tahliyesinin hiçbir bir makul sebebi yoktur. Sanki birileri kaçırdı veya göz yumdu sussun diye. İlintili başka dosyalar da var. İzleyelim, görelim. Mevzular ne kadar derin."

SEZGİN BARAN KORKMAZ İÇİN GÖZALTI KARARI

14 Ekim'de iş insanı Sezgin Baran Korkmaz hakkında gözaltı kararı verildi. Kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlamalarla sık sık gündeme gelen Korkmaz hakkında yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir operasyon başlatıldı.

ÜNSAL BAN YURT DIŞINA KAÇTI

Bazı şirketlerin sermaye artırımı süreçlerinde rüşvet aldığı iddialarıyla gündeme Ünsal Ban, daha önce de yurt dışına kaçmaya çalışırken yakalanmıştı.

