Bursa'da barajlarda su bitti! Doluluk yüzde 0 oldu milyonlarca kişi sussuz kaldı

Bursa'nın içme suyunun en önemli kısmını karşılayan Nilüfer ve Doğancı barajları kurudu. Kentin en önemli su kaynakları olan iki barajda su kalmazken, BUSKİ'nin sitesinde paylaşılan bilgilerde baraj doluluk oranı %0 olarak belirtildi.

Yıldırım, Nilüfer, Osmangazi, Gürsu, Kestel ilçeleri ile Mudanya ilçesinin bir kısmına su sağlayan 60 milyon metreküp kapasiteli Nilüfer ve 125 milyon metreküp kapasiteli Doğancı barajlarında su kalmadı.

DOLULUK YÜZDE 0

28 Eylül'de yüzde 2,33 olan doluluk ortalaması 12 Ekim'de yüzde 0,49, 15 Ekim'de yüzde 0,15, dün itibarıyla yüzde 0 olarak ölçüldü.

Bursa'da barajlarda su bitti! Doluluk yüzde 0 oldu milyonlarca kişi sussuz kaldı - Resim: 0

İlgili ilçelerin günlük 400-500 bin metreküp civarındaki su ihtiyacının bir kısmı, Çınarcık Barajı'ndan alınan günlük 100 bin metreküp su, kuyular ve pınar kaynaklarından temin edilmeye çalışılıyor.

Bursa'da barajlarda su bitti! Doluluk yüzde 0 oldu milyonlarca kişi sussuz kaldı - Resim: 1

12 SAATLİK SU KESİNTİSİ

Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) 1 Ekim'den itibaren Osmangazi, Yıldırım, Nilüfer, Mudanya, Gürsu ve Kestel ilçelerinde 12 saat süreyle planlı su kesintisi uyguluyor.

