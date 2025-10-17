Altın 200 lira birden fırladı! Mehmet Ali Yıldırımtürk 'balon değil' dedi yeni zirveler yakın

Altın, yatırımcısını şaşırtmaya devam ediyor. Yıl boyunca görülen jeopolitik riskler ve ABD ekonomisindeki belirsizlik, ons altın fiyatının tüm zamanların en yüksek seviyesine yükselmesine neden oldu. Bugün 4 bin 379 dolarla rekor seviyeyi test eden altının onsu 4 bin 362 dolardan işlem görüyor. Çeyrek altın sabah açılışından bu yana saatler içinde 220 lira birden fırladı ve 10 bin lirayı aştı. Dev bankalar yıl sonu tahminlerini öne çekmeye devam ederken uzman isimlerden de açıklamalar geliyor.

Abone ol

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk, Gold Para TV'de rekor üstüne rekor kıran altın fiyatlarına ilişkin değerlendirlemelerde bulundu. Yıldırımtürk şunları kaydetti:

"HER GÜN BİR ÖNCEKİ GÜNDEN PAHALI"

Altın fiyatlarının hızlı yükselişi herkesi şaşırtıyor. Hızlı fiyat yükselişlerinin balon olduğu ve sert düşüşler olduğu hatırlanıyor. Altında da böyle olacak mi diye bekleyenler var. Her gün bir önceki günden daha pahalı.

"BALON DEĞİL"

Altın fiyatları ile ilgili tahmin yapmak çok zor. daha önce yapılan yorumlar tutmadı. Nereye gider 4 bin 300, 4 bin 500'de olur bunlar mümkün balon değil istikrarla fiyat hareketi olarak görülüyor. Sene sonunda kaçtan kapanır, 2026'nın ilk çeyreğinde nereye gider kestirmek zor. 6 bin dolar olur onsu diyen var. Kasım ayının ilk on gününde bir miktar gerilemelerin olduğunu görüyoruz ama bu sene olacak mı kestirmek de zor. Belki Kasım ayının ilk on gününde geri çekilme olursa altın 4 bin 500 dolar olacak da mı gerileyecek belli değil.

"KISA SÜREDE 6 BİN LİRAYI GÖRECEĞİZ"

Altında geri çekilme çok sınırlı seans içinde oluyor. Altının yeni zirveleri görmesi mümkün. Çok kısa süreçte 6 bin lirayı göreceğiz.