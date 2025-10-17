Onkolojide hedefe yönelik tedavi: Akıllı ilaçlar ve immünoterapi

Kanser tedavisinde son yıllarda büyük bir dönüşüm yaşanıyor. Klasik kemoterapi yöntemlerinin yanı sıra immünoterapiler, akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik tedaviler artık onkolojinin merkezinde yer alıyor. Medipol Sağlık Grubu’ndan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Şeker, bu yeni tedavilerin hastalara umut verdiğini ancak yan etkiler konusunda bilinçli olunması gerektiğini vurguladı.

Onkolojide gelişen yeni nesil tedaviler, hastaların yaşam süresini ve yaşam kalitesini artırıyor. Ancak immünoterapilerden akıllı ilaçlara kadar birçok tedavi yöntemi, doğru yönetilmediğinde ciddi yan etkilere yol açabiliyor. Medipol Mega Üniversite Hastanesi Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Mesut Şeker, “Hastalarımızın ve yakınlarının bu ilaçlar hakkında bilgi sahibi olması, erken müdahale için hayati önem taşıyor” dedi.

HEDEFE YÖNELİK TEDAVİ

Prof. Dr. Şeker, onkolojide son yıllarda büyük gelişmeler yaşandığını belirterek, “Daha önce tedavi denildiğinde genellikle kemoterapi anlaşılırdı. Ancak artık immünoterapi, akıllı ilaçlar ve hedefe yönelik tedaviler gündemimizi kaplıyor. Sigorta kapsamında da kullanılmaya başlanan bu ilaçlar, hastalarımıza yeni umutlar sunuyor” dedi.

YAN ETKİLER HAFİFE ALINMAMALI

Yeni nesil tedavilerin önemli avantajlar sunduğunu ancak yan etkilerin göz ardı edilmemesi gerektiğini ifade eden Prof. Dr. Şeker, “Örneğin immünoterapi verilen bir hastada kuru öksürük ve nefes darlığı başlayabilir. Bu tablo basit bir zatürreden ağır KOVID’e benzeyen bir duruma kadar ilerleyebilir. Zamanında müdahale edilmezse entübasyona kadar gidebilir. Oysa basit steroid tedavileriyle bu sorun kolayca önlenebilir” diye konuştu.

ERKEN MÜDAHALE HAYAT KURTARIYOR

İmmünoterapi kullanan hastalarda ishal, karaciğer iltihabı, endokrin bozukluklar gibi farklı yan etkilerin de ortaya çıkabileceğini belirten Prof. Dr. Şeker, “Bu süreçte hastaların takip oldukları merkezle sürekli iletişim halinde olmaları çok önemli. Şiddetli ağrı, ateş, nefes darlığı, kuru öksürük, uzun süreli kabızlık ve ishal gibi genel durum bozukluğu gibi şikâyetlerde mutlaka hekime veya acile başvurulmalı. Onkoloji tedavilerinde kar-zarar dengesi gözetilir. Zarar görmemek için yan etkileri bilmek ve erken müdahale etmek hayati önem taşır” ifadelerini kullandı.