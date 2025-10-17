BIST 10.371
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı

Isparta'da kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ağır yaralandı.

Hamit E. idaresindeki 32 ACL 705 plakalı kamyonet, Davraz Mahallesi'nde, Batuhan Uysal'ın (18) kullandığı plakası henüz öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesine kaldırılan yaralılardan Batuhan Uysal kurtarılamadı.

Motosiklette yolcu olarak bulunan İsmail K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

