Altına rekor dayanmıyor altın son 5 yılın en güçlü haftalık yükselişinde

Altın fiyatları her gün rekor üstüne rekor kırıyor. Altın, ons başına yaklaşık 4 bin 379 dolara tırmanarak daha önce kırdığı yeni rekora doğru geri döndü, Mart 2020'den bu yana en güçlü haftalık yükselişini kaydetme yolunda ilerliyor.

Ons altın güne 4336 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4279 dolar, en yüksek de 4379 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4359 dolardan işlem geçiyor.

Gram altın Kapalıçarşı'da 08.20 itibarıyla 6216 liradan satılıyor. Çeyrek altın ise 10163 liraya yükseldi.

Yükseliş trendi sürüyor

UOB Global Ekonomi ve Piyasa Araştırmaları biriminden Quek Ser Leang, altının uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğini söyledi.

Bir araştırma raporu hazırlayan kıdemli teknik stratejist, mevcut çeyrek öncesinde sekiz çeyrek üst üste yüksek zirveler ve yüksek dipler kaydeden çeyreklik tablonun güçlü bir şekilde altının yükseliş trendinin devam ettiğini gösterdiğini söyledi.



Stratejist, altın için yukarı yönlü seviye öngörülerinin 4,780 dolar/ons ve 5,000 dolar/ons olduğunu belirtti.

Devam eden belirsizlikler

Külçe altın, bu hafta ABD-Çin ticaret gerginliklerinin yeniden alevlenmesi ve devam eden ABD hükümet kapanışına ilişkin endişelerin etkisiyle defalarca yeni zirvelere ulaştı. Son ticaret gelişmeleri, Çin'in ABD'yi nadir toprak mineralleri kontrolleri konusunda "panik" yaratmakla suçlamasına yol açarken, ABD yetkilileri bu tür önlemlerin küresel tedarik zincirlerini tehdit ettiği konusunda uyardı.

Fed Başkanı Jerome Powell'ın son açıklamalarının zayıflayan bir işgücü piyasasına işaret etmesi ve yatırımcıların bu ay 25 baz puanlık bir indirimi neredeyse tamamen fiyatlandırmasının ardından, getiri sağlamayan metal, ABD faiz indirimi beklentileriyle daha da desteklendi ve Aralık ayında bir indirim daha olması muhtemel. Altın, merkez bankalarının alımları, ETF girişleri ve güvenli varlıklara yönelik güçlü talebin desteğiyle bu yıl şimdiye kadar yüzde 60'ın üzerinde değer kazandı.