BIST 10.338
DOLAR 41,95
EURO 49,16
ALTIN 5.878,36
HABER /  GÜNCEL

Trump'tan bomba iddia: "8 savaşı bitirdik, Ukrayna 9'uncusu olacak!"

Trump'tan bomba iddia: "8 savaşı bitirdik, Ukrayna 9'uncusu olacak!"

ABD Başkanı Trump, Putin'le iki hafta içinde görüşeceğini açıkladı; "Ukrayna savaşını bitireceğiz, Zelenskiy'e haber vereceğim" dedi. Hamas'a aba altından sopa göstermeyi ihmal etmeyerek: "Taahhütlerine sadık kalın!" dedi. İşte detaylar...

Abone ol

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray Oval Ofis'te basın mensuplarına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le önümüzdeki iki hafta içinde görüşeceğini duyurdu. Trump, "Muhtemelen Macaristan'da buluşacağız, ev sahibi Viktor Orban olacak. Bu, zamanı gelmiş bir zirve" dedi. Putin ve Zelenskiy'in "aralarındaki ilişki kötü" olduğunu belirterek, ayrı ama eşit statüde görüşme önerdi.

UKRAYNA SAVAŞI 9. ZAFER OLACAK

Trump, Ukrayna savaşını sona erdireceklerine inandığını vurgulayarak, "Toplamda 8 savaşa son verdik, yakında 9 yapacağız. Bu, insan hayatlarını kurtarmak için" dedi. Biden'ı suçlayan Trump, "Göreve geldiğimde karmaşa vardı, Üçüncü Dünya Savaşı'na yol açabilirdi" diye ekledi. Zelenskiy'le yarın görüşeceğini ve Putin zirvesini bildireceğini söyledi.

HAMAS'A YİNE SERT UYARILARDA BULUNDU

Hamas'a yönelik sosyal medya paylaşımına ilişkin Trump, "Anlaşma böyle değildi, ne olacağını göreceğiz. Rehinelerimizi geri aldık, şanslıydık. Düzgün davranmazlarsa, yanlarında olanlar halledecek—bizim himayemizde" dedi. Müdahale ihtimaline ise, "Biz olmayacağız, ama gereğini yaparız" yanıtını verdi.

TOMAHAVK FÜZELERİ TARTIŞMASI

Putin'le Tomahawk füzeleri hakkında konuştuğunu belirten Trump, "Stoklarımızı tüketemeyiz, hayati silahlar" dedi. Alaska görüşmesinin zemin hazırladığını savunan Trump, yaptırımlara ilişkin: "Şimdi zamanı değil" yorumunu yaptı. Biden'ı suçlayarak, "Bu savaş hiç başlamamalıydı" vurgusu yaptı.

ÖNCEKİ HABERLER
Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak
Yunus Akgün'e dev talip! Ara transfer döneminde kadroya alacak
Yunus Akgün'e dev talip! Ara transfer döneminde kadroya alacak
Can Holding'e ikinci soruşturma! Yeni gözaltılar var
Can Holding'e ikinci soruşturma! Yeni gözaltılar var
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Filipinler'de 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Yurt dışında yakalanan 15 suçlu Türkiye'ye getirildi
Orban'dan Trump-Putin görüşmesi ile yorum: Hazırız
Orban'dan Trump-Putin görüşmesi ile yorum: Hazırız
Altına rekor dayanmıyor altın son 5 yılın en güçlü haftalık yükselişinde
Altına rekor dayanmıyor altın son 5 yılın en güçlü haftalık yükselişinde
Şule Aydın ve Murat Ağırel'e motosikletli saldırı ihbarı
Şule Aydın ve Murat Ağırel'e motosikletli saldırı ihbarı
Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama
Hamas'tan ateşkes anlaşmasına ilişkin açıklama
Maduro, Trump'ın CIA'ye talimatının nedenini açıkladı
Maduro, Trump'ın CIA'ye talimatının nedenini açıkladı
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Isparta'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü 1 yaralı
Yatağa bağımlı yaşlı adam, yangında hayatını kaybetti
Yatağa bağımlı yaşlı adam, yangında hayatını kaybetti