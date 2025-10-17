BIST 10.371
Orban'dan Trump-Putin görüşmesi ile yorum: Hazırız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen görüşme hakkında, "ABD ve Rus başkanları arasında planlanan toplantı, barışsever dünya halkları için harika bir haber, hazırız" dedi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen görüşme hakkında açıklamada bulundu.

"ABD-RUSYA BARIŞ ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR"

Orban, "ABD ve Rus başkanları arasında planlanan toplantı, barışsever dünya halkları için harika bir haber. Hazırız. Az önce Başkan Trump ile telefonda görüştüm. ABD-Rusya barış zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Macaristan barış adasıdır" dedi.

