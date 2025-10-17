Orban'dan Trump-Putin görüşmesi ile yorum: Hazırız

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılması beklenen görüşme hakkında, "ABD ve Rus başkanları arasında planlanan toplantı, barışsever dünya halkları için harika bir haber, hazırız" dedi.

Macaristan Başbakanı Orban: "Trump-Putin görüşmesi barışsever dünya halkları için harika bir haber, hazırız"



"ABD-RUSYA BARIŞ ZİRVESİ İÇİN HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR"

Orban, "ABD ve Rus başkanları arasında planlanan toplantı, barışsever dünya halkları için harika bir haber. Hazırız. Az önce Başkan Trump ile telefonda görüştüm. ABD-Rusya barış zirvesi için hazırlıklar devam ediyor. Macaristan barış adasıdır" dedi.