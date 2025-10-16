Beşiktaş'ta divan kurulu başkan adayı Ahmet Ürkmezgil, üyelerle buluştu

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkan Adayı Ahmet Ürkmezgil, 19 Ekim Pazar günü gerçekleştirilecek olağan divan kurulu başkanlık seçimi öncesinde üyelerle bir araya geldi.

Beyoğlu'nda bir otelde düzenlenen buluşmaya başkan adayı Ürkmezgil'in yanı sıra üyeler ve davetliler katıldı.

"Birlik divanı" sloganıyla yola çıkan Ahmet Ürkmezgil, güçlü bir Beşiktaş için hareket ettiklerini belirterek, "Hep birlikte başaracağımıza gönülden inanıyorum. Gelin geçmişin hatıralarını geleceğin vizyonuyla buluşturalım. Gelin 'Birlik divanı' çatısı altında birleşelim. Herkese yürekten teşekkür ediyorum. Biz birlikte güçlüyüz. Biz bu yola Beşiktaş'ın dününü, bugününü ve yarınını birleştirme vizyonuyla çıktık. Kulübümüzün en büyük ihtiyacı huzur, güven ve birliktir. Artık kırgınlıkları geride bırakma, kucaklaşma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

Ürkmezgil, farklı görüşleri ortak hedeflerde buluşturmayı, tecrübeyi genç enerjiyle harmanlamayı ve divan kurulunu şeffaflık, saygı ve sorumluluk ilkeleriyle geleceğe taşımayı hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Ahmet Ürkmezgil, projelerini de "Divan Lokali ve Süleyman Seba Müzesi, sağlık hizmetleri, hukuki destek, dijital hafıza ve arşiv ile ulaşılabilir, interaktif divan başlıkları" altında üyelere açıkladı.

Ürkmezgil'in listesinde Serdar Keskin, Şenol Demirağ, Rasim Kara, Ateş Bayazıt, Erdal Karacan, Vedat Akgün, Dilge Eraslan ve Levent Kulu yer alıyor.

Etkinlik, üyelerin tanıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.