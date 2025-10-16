BIST 10.371
DOLAR 41,84
EURO 49,05
ALTIN 5.774,82
HABER /  GÜNCEL

AJet, o bölgeye seferlere başlıyor! Haftalık uçuş sayısı...

AJet, o bölgeye seferlere başlıyor! Haftalık uçuş sayısı...

AJet, yurt dışı uçuş ağını genişletme çalışmaları kapsamında Hollanda'nın liman kenti Rotterdam’a sefer başlatacağını duyurdu.

Abone ol

Yurt dışı uçuş ağını genişletmeye devam eden AJet, Avrupa'nın önemli şehirlerinden Hollanda'nın liman kenti Rotterdam'a uçuş başlatacak.

AJet'ten yapılan açıklamaya göre, 34 ülkede 100 noktaya seferleri bulunan AJet, Avrupa'nın en büyük limanına sahip olan Rotterdam kentini uçuş ağına katıyor. Ticari ve kültürel açıdan önemli bir yere sahip olan Rotterdam, AJet'in Amsterdam'ın ardından Hollanda'daki ikinci rotası olacak.

Rotterdam'a ilk sefer 22 Şubat 2026'da yapılacak. İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Rotterdam The Hauge Havalimanı'na pazartesi, perşembe, cuma ve pazar olmak üzere haftada 4 gün sefer düzenlenecek.

"HAFTALIK 4 FREKANS"

AJet Genel Müdürü Kerem Sarp, yeni hattı sosyal medyada yaptığı paylaşımla duyurdu.

Sarp paylaşımında, "22 Şubat 2026 tarihinden itibaren haftalık 4 frekans İstanbul-Rotterdam seferlerine başlayacağız. Yeni hattımızın şimdiden hayırlara vesile olmasını diliyorum. Türkiye'nin en genç ve en hızlı büyüyen hava yolu olarak hikayemize yepyeni destinasyonlar eklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Rotterdam biletleri, yarın 69 dolardan başlayan fiyatlarla satışa çıkacak.

ÖNCEKİ HABERLER
AB mahkemesi, uçuşlarda evcil hayvanı "bagaj" olarak sınıflandırdı
AB mahkemesi, uçuşlarda evcil hayvanı "bagaj" olarak sınıflandırdı
Trump ve Putin Budapeşte’de buluşacak
Trump ve Putin Budapeşte’de buluşacak
Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Bakan Yerlikaya paylaştı: Bu görüntüler bize yakışmıyor
Bakan Yerlikaya paylaştı: Bu görüntüler bize yakışmıyor
İsrail'den Yunanistan'a alçak teklif! Hedefte Türkiye var
İsrail'den Yunanistan'a alçak teklif! Hedefte Türkiye var
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Şartlarımız kabul edilirse Taliban ile müzakereye hazırız
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Şartlarımız kabul edilirse Taliban ile müzakereye hazırız
Yunan muhalefeti kızgın: Erdoğan ve Trump'ın arkasında dekor olduk!
Yunan muhalefeti kızgın: Erdoğan ve Trump'ın arkasında dekor olduk!
Barış Yarkadaş’tan Ruşen Çakır’a “fotoğraf manipülasyonu” suçlaması
Barış Yarkadaş’tan Ruşen Çakır’a “fotoğraf manipülasyonu” suçlaması
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Korkmaz Karaca: Erdoğan ve Trump'sız barış olmaz
Fenerbahçe'de bir oyuncu daha kadro dışı kaldı
Fenerbahçe'de bir oyuncu daha kadro dışı kaldı
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım
Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum
Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum