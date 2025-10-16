Yılmaz Özdil’den Sözcü TV’de sert sözler: Alınganlığından bıktım

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, daha önce Halk TV, Tele1 ve Sözcü TV’yi hedef alan açıklamalarının ardından bu kez Sözcü TV’de yayınlanan İpek Özbey’in Kırmızı Beyaz programında tartışma yarattı. Sanatçılara yönelik uyuşturucu soruşturmasına sessiz kalındığını söyleyen Özdil’e, Özbey “Bize demiyorsunuz herhalde, bütün gün yayın yaptım” yanıtını verdi. Bunun üzerine Özdil, “Ben senin alınganlığından bıktım, burada konuşma özgürlüğümüz olduğu için konuşuyoruz” diyerek tepki gösterdi.

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla tutuklanan AK Parti eski milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın açıklamaları ve muhalefet cephesine yakın medya organlarında yayınlar yapmasına tepki göstererek Sözcü TV de dahil olmak üzere Halk TV ve Tele1'i hedef alarak “Bana, Emin Çölaşan’a, Uğur Dündar’a, Sözcü yazarlarına, Sözcü’ye, Cumhuriyet gazetesine, Halk TV’ye, TELE1’e ağzına gelen bütün küfürleri eden bu adam, şimdi muhalefet tarafına geçti, artık Tayyip Erdoğan’a küfür ediyor diye Sözcü televizyonuna, Halk TV’ye, TELE1’e çıkarılıyor. Bu kadar omurgasız medya olur mu?” demişti.

Yılmaz Özdil bu sefer de Sözcü TV'de yayınlanan İpek Özbey'in sunduğu Kırmızı Beyaz programında Özbey'e çok sert bir tepki gösterdi.

Özdil'in sanatçılara yönelik uyuşturucu soruşturmasına sessiz kalındığı eleştirisine İpek Özbey'den "Bize demiyorsunuz herhalde değil mi? Bütün gün yayın yaptım" şeklinde cevap geldi. Bunun üzerine Yılmaz Özdil, "Ben senin alınganlığından bıktım. Burada konuşabilme özgürlüğümüz olduğu için burada konuşuyoruz. Sen ve Sözcü TV henüz idrak etmemiş olabilir ama ben Sözcü personeliyim" dedi.

Yılmaz Özdil'in sözlerine İpek Özbey'in gülerek karşılık vermesi de gündem oldu.