14 yıldır kayıp olarak aranıyordu! Kan donduran gerçek ortaya çıktı

Eskişehir'den son gelen haber korkunç! Odunpazarı ilçesinde 14 yıldır kayıp olarak aranan kişinin kardeşi tarafından öldürülerek gömüldüğü belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

Muharrem K'den (64) 2011 yılından beri haber alamayan yakınları, bu kişinin bulunması için geçen yıl jandarmaya başvurdu.

Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince 1 yıldır yürütülen çalışma sonucu Muharrem K'nin, kardeşi Ali K. (61) tarafından öldürüldüğü saptandı.

Şüpheli Ali K'nin Yahnikapan Mahallesi'ndeki evinde Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı doğrultusunda kadavra köpeği ve yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

Zeminin altında battaniyeye sarılı halde bulundu

Arama sonucu Muharrem K'nin cesedi zeminin yaklaşık yarım metre altında, battaniyeye sarılı halde bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli Ali K, sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

