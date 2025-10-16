BIST 10.394
Gazze'de ateşkese rağmen 23 kişi hayatını kaybetti

İsrail ordusunun Gazze’de ateşkese rağmen sürdürdüğü saldırılarda 23 kişi yaşamını yitirdi, 122 kişi yaralandı. Sağlık Bakanlığı, enkaz altında hâlâ binlerce kişinin bulunduğunu açıkladı.

İsrail’in ateşkes ilanından bu yana Gazze’ye düzenlediği saldırılarda 23 kişi hayatını kaybetti, 122 kişi yaralandı.

Gazze Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail ordusunun ateşkes sonrasında da bölgeye yönelik saldırılarını sürdürdüğü ve son 24 saatte 29 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi. Bunlardan 4’ünün son saldırılarda, 3’ünün ise önceki saldırılarda yaralanıp daha sonra hayatını kaybeden kişiler olduğu, 22 kişinin ise enkaz altından çıkarıldığı belirtildi.

Ekim 2023’ten bu yana süren saldırılarda ölü sayısının 67 bin 967’ye, yaralı sayısının ise 170 bin 179’a ulaştığı kaydedildi.

