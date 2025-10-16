BIST 10.394
DÜNYA

Yunanistan, İsrail'i stratejik ortak olarak görüyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ülkesinin, hükümetlerden bağımsız olarak İsrail'i stratejik ortak olarak gördüğünü söyledi.

Miçotakis, ana muhalefet partisi Panhelenik Sosyalist Hareketin (PASOK) lideri Nikos Andrulakis'in çağrısıyla, parlamentoda ülkenin dış politikasına ilişkin bilgi verdi.

Yunanistan'ın baştan beri Filistin Devleti'nin kurulmasından yana olduğunu belirten Miçotakis, "Ancak Yunanistan için bir Filistin Devleti'nin tanınması sadece Birleşmiş Milletler (BM) himayesindeki bir siyasi sürecin sonunda gelecektir. Yunanistan aynı zamanda İsrail ile ortaklık ilişkisini sürdürüyor. Biz İsrail'de şu anda hangi hükümetin iktidarda olduğuna bakmaksızın İsrail'i stratejik ortak olarak görüyoruz." dedi.

Muhalefetten Miçotakis'in dış politikasına tepki

PASOK lideri Andrulakis ise Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde Gazze için düzenlenen barış zirvesine atıfla, "Avrupalı liderler, (ABD Başkanı Donald) Trump'ın önünde bir dekor, sessiz bir fon gibiydiler. Bu görüntü o ana özel bir kare değil. Hızla değişen bir dünyanın sonucu." ifadelerini kullandı.

Gazze'deki durumun kırılgan olduğunu dile getiren Andrulakis, "Trump, (Cumhurbaşkanı Recep Tayyip) Erdoğan'ı övüp güvenliğin garantörü ilan ederken, biz de diğer Avrupa ülkeleriyle dekor olduk." diye konuştu.

Andrulakis, Miçotakis'in İsrail ile stratejik işbirliğine ilişkin açıklamalarına ise "Stratejik ilişki başka, bir soykırımı hoş görmek başka." şeklinde tepki gösterdi.

Radikal Sol İttifak Partisinin (SYRIZA) lideri Sokratis Famellos da parlamentoda yaptığı konuşmada, Miçotakis'in dış politikasının atıl olduğunu söyledi.

Famellos, Miçotakis hükümetinin Gazze politikası için "Sizin dış politikanız, BM'nin tanıdığı soykırımı tanımaya cesaret edemiyor, Filistin'i tanımaya cesaret edemiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Gazze'deki ateşkesi olumlu bir gelişme olarak yorumlayan Famellos, "Netanyahu işlediği suçlar için hesap vermeden bölgede barış nasıl sağlanabilir?" dedi.

Famellos, Yunanistan'ın Filistin Devleti'ni tanımasını da istedi.

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) Lideri Dimitris Kuçumbas da hükümetin Filistin politikasına ilişkin, "Hükümet ve Başbakan olarak soykırımcıların yanında yer aldınız ve bu sizi sonsuza dek takip edecek bir utanç olacak." diye konuştu.

Kuçumbas, Miçotakis'in Şarm el-Şeyh'teki Barış Zirvesi'ne katılımı için de "Erdoğan anlaşmayı imzalarken ve Trump ona övgüler düzerken Mısır'daki dekor rolünüz için nasıl hissettiniz?" dedi.

