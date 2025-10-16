BIST 10.484
Gaziosmanpaşa'da apartman önüne el yapımı patlayıcı atıldı

Gaziosmanpaşa'da, geçen ay cezaevinden tahliye olan kişinin oturduğu apartman dairesinin önüne el yapımı patlayıcı atıldı.

Bağlarbaşı Mahallesi'nde gece saatlerinde patlama ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri, önüne patlayıcı atılan aparman dairesi ile karşı binadaki dairede ve bazı araçlarda hasar meydana geldiğini tespit etti.

Önüne patlayıcı atılan evde, geçen ay cezaevinden tahliye edilen Batuhan K'nin yaşadığını öğrenildi.

Olayın Batuhan K'nin husumetlilerince gerçekleştirilmiş olabileceğini değerlendiren polis, şüphelileri yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

Patlayıcının atılması çevredeki güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, motosikletle gelen 2 şüphelinin giriş kattaki dairenin önüne el yapımı patlayıcı atıp kaçtığı anlar yer alıyor.

Patlayıcının atıldığı yerin karşısındaki binada oturan ve dairesinin camlarında hasar oluşan Kadriye Yılmaz, gece yatarken seslere uyandığını söyledi.

Yılmaz, "Silahlar patladı sandım. Çok korktum. Hastayım. Kalktığımda camların kırıldığını gördüm." dedi.

