Mango'dan alışveriş yapanlara şok! Müşteri verileri çalındı kredi kartı yok ama...

İspanyol giyim markası Mango siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu. Bir açıklama yayınlayan Mango firması müşterilerini uyardı. Mango'daki veri hırsızlığının 2 gün önce gerçekleştiği öğrenildi. Mango'nun açıklamasına göre çalınan veriler arasında kredi kartı bilgileri yok ancak, kişilerin telefon numaraları, isimleri ve mailleri var.

Abone ol

Ünlü giyim markası Mango 14 Ekim’de siber saldırıya uğradı. Mango firması bugün yayınladığı bir açıklamayla müşterilerinin verilerine ‘yetkisiz erişim’ sağlandığını doğruladı. Ne kadar kullanıcının veri ihlalinden etkilendiği tam olarak bilinmese de iletişim bilgilerinin çalındığı belirtildi. Mango'nun açıklamasına göre çalınan veriler şöyle:

-Ad ve soyad

-Ülke ve posta kodu

-E posta adresi

-Telefon numarası

KREDİ KARTI YOK DİYOR AMA...

Mango çalınan kullanıcı verileri arasında müşterilerin kredi kartı bilgilerinin olmadığını açıklasa da endişeleri yatıştırmış değil. Mango açıklamasında şu verilerin çalınan bilgiler arasında olmadığı duyuruldu:

-Kredi kartı bilgisi

-Banka kartı bilgisi

-Kimlik

-Pasaport

Mango'dan yapılan açıklamada operasyonların sorunsuz bir şekilde devam ettiği de vurgulandı. Mango'dan yapılan açıklama şöyle:

