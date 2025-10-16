BIST 10.484
DOLAR 41,85
EURO 48,90
ALTIN 5.712,12
HABER /  EKONOMİ

Mango'dan alışveriş yapanlara şok! Müşteri verileri çalındı kredi kartı yok ama...

Mango'dan alışveriş yapanlara şok! Müşteri verileri çalındı kredi kartı yok ama...

İspanyol giyim markası Mango siber saldırı sonucu kullanıcı verilerinin çalındığını duyurdu. Bir açıklama yayınlayan Mango firması müşterilerini uyardı. Mango'daki veri hırsızlığının 2 gün önce gerçekleştiği öğrenildi. Mango'nun açıklamasına göre çalınan veriler arasında kredi kartı bilgileri yok ancak, kişilerin telefon numaraları, isimleri ve mailleri var.

Abone ol

Ünlü giyim markası Mango 14 Ekim’de siber saldırıya uğradı. Mango firması bugün yayınladığı bir açıklamayla müşterilerinin verilerine ‘yetkisiz erişim’ sağlandığını doğruladı. Ne kadar kullanıcının veri ihlalinden etkilendiği tam olarak bilinmese de iletişim bilgilerinin çalındığı belirtildi. Mango'nun açıklamasına göre çalınan veriler şöyle:
-Ad ve soyad
-Ülke ve posta kodu
-E posta adresi
-Telefon numarası

KREDİ KARTI YOK DİYOR AMA... 
Mango çalınan kullanıcı verileri arasında müşterilerin kredi kartı bilgilerinin olmadığını açıklasa da endişeleri yatıştırmış değil. Mango açıklamasında şu verilerin çalınan bilgiler arasında olmadığı duyuruldu:
-Kredi kartı bilgisi
-Banka kartı bilgisi
-Kimlik
-Pasaport

Mango'dan yapılan açıklamada operasyonların sorunsuz bir şekilde devam ettiği de vurgulandı. Mango'dan yapılan açıklama şöyle:
Mango'dan alışveriş yapanlara şok! Müşteri verileri çalındı kredi kartı yok ama... - Resim: 0

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Fatih Ürek 'entübe edildi' öldü haberleri çıktı! Hakan Ural canlı yayında duyurdu
Foto Galeri Fatih Ürek 'entübe edildi' öldü haberleri çıktı! Hakan Ural canlı yayında duyurdu Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Gaziosmanpaşa'da apartman önüne el yapımı patlayıcı atıldı
Gaziosmanpaşa'da apartman önüne el yapımı patlayıcı atıldı
İranlı din adamı İstanbul'da öldürüldü! İranlı casus detayı bomba
İranlı din adamı İstanbul'da öldürüldü! İranlı casus detayı bomba
Dev firmadan şoke eden karar! 16 bin kişiyi işten çıkartacak
Dev firmadan şoke eden karar! 16 bin kişiyi işten çıkartacak
Nestle, iki yılda 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
Nestle, iki yılda 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
5G ihalesinde 3 GSM operatörünün verdiği teklifler belli oldu
5G ihalesinde 3 GSM operatörünün verdiği teklifler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
İZBAN’a zam: Yeni tarife belli oldu
İZBAN’a zam: Yeni tarife belli oldu
Hakemlerden TFF'ye taban ücretlerinin iyileştirilmesi çağrısı
Hakemlerden TFF'ye taban ücretlerinin iyileştirilmesi çağrısı
Bahçeli açılmasını istemişti MSB'den 'askeri hastaneler' açıklaması!
Bahçeli açılmasını istemişti MSB'den 'askeri hastaneler' açıklaması!
BYD'nin Türkiye fabrikasına ne oldu?
BYD'nin Türkiye fabrikasına ne oldu?
Çocukları hedef alıyor, 8 Kurban tespit edilebildi
Çocukları hedef alıyor, 8 Kurban tespit edilebildi
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı