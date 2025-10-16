Çocukları hedef alıyor, 8 Kurban tespit edilebildi

Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan 21 yaşındaki bir kişi, ABD'li 13 yaşındaki bir çocuğun canlı yayında ölümüne yol açtığı gerekçesiyle cinayet dahil yüzlerce suçtan yargılanacak.

Almanya ve İran çifte vatandaşlığı olan ve internette “White Tiger” (Beyaz Kaplan) takma adıyla bilinen 21 yaşındaki bir kişi, 13 yaşındaki çocuğun canlı yayında ölüömüne neden oldu.

The Guardian gazetesinin haberinde, sanığın “764” isimli bir çevrimiçi istismar ağı içinde faaliyet gösterdiği belirtildi. Sanığın bu ağ üzerinden dünya genelinde 30’dan fazla çocuğu hedef aldığı belirtildi.

Yetkililer, sanığın 2022 yılında ABD'de yaşayan 13 yaşındaki bir çocuğu canlı yayın sırasında kendi canına kıymaya zorladığını açıkladı.

Hazırlanan iddianame ise sanığın 16 yaşında olduğu Ocak 2021 ile Eylül 2023 arasındaki eylemlerini kapsıyor.

TOPLAM 204 SUÇTAN İDDİANAME DÜZENLENDİ

Hamburg Cumhuriyet Başsavcılığı, sanık hakkında biri cinayet, beşi de “dolaylı fail” sıfatıyla işlenmiş beş ayrı teşebbüs olmak üzere toplam 204 suçtan iddianame hazırladı.

Soruşturma dosyasına göre sanık, çevrim içi sohbetler ve video oyunları aracılığıyla savunmasız durumdaki çocuklarla iletişim kuruyordu.

Daha sonra onların güvenini kazanarak cinsel içerikli görüntüler üretmeye ve kamera karşısında kendilerine zarar vermeye zorluyordu.

Polis, sanığı haziran ayında Hamburg’daki ailesinin evinde gözaltına aldı. Operasyonda yaşları 11 ile 15 arasında değişen ve Almanya, İngiltere, Kanada ile ABD'de yaşayan sekiz mağdur daha tespit edildi.

Ayrıca evdeki aramada, savcılığın açıklamasına göre yasaklı bıçaklar, kelebek ve cop gibi silahların yanı sıra çok sayıda bilgisayar ve hâlen incelenen sabit disklere el konuldu.

ALMAN MAKAMLARINA 4 YIL ÖNCE İHBAR EDİLMİŞ

Diğer yandan son yıllarda Alman makamları, istismar suçlarının daha erken tespit edilip önlenmesi konusunda tepkilere maruz kalıyor.

Nitekim Die Zeit gazetesinin haberine göre, ABD merkezli Kayıp ve İstismara Uğramış Çocuklar Ulusal Merkezi (NCMEC), daha 2021 yılında Alman yetkilileri Hamburg’da faaliyet gösteren “White Tiger” hakkında uyarmıştı.

Kurumun o dönemde Alman polisine, Discord platformundan alınan ve “White Tiger”ın iki kız çocuğuna müstehcen fotoğraflar göndermelerini, kendilerine zarar vermelerini ve intihar etmelerini istediği mesajları içeren 40 sayfalık bir dosya ilettiği öğrenildi.