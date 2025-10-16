BIST 10.489
BYD'nin Türkiye fabrikasına ne oldu?

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin konuştu. Avdagiç "Şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır. " dedi.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, basın mensuplarıyla bir araya gelerek iş dünyasının gündemindeki konuları değerlendirdi.

Çinli Temu, Shein gibi e-ticaret sitelerinden alışverişin şu anda kişilerin kendi ihtiyaçlarından çıkıp ticarileşmeye başladığını dile getiren Avdagiç, "Bu önemli bir tehlike. Teorik olarak hepsi şahsi ihtiyaç da olsa buna bir önlem almak lazım. Burada gümrüksüz online alışveriş sınırı 30 avroya indirildi. Biz bunun sıfıra indirilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

 BYD'nin Türkiye'de yapacağı fabrika yatırımı

Avdagiç, Çinli otomotiv şirketi BYD'nin Türkiye'de kuracağı otomobil fabrikasına ilişkin, şunları söyledi:

"Türkiye'de otomotiv ana sanayisine yönelik üretim yapan en etkin 500 firmanın bulunduğu bir dernek yönetimi olarak da bu işi yakından takip ediyoruz. Bu konuda şu anda ilk proje açıklandığında ortaya konulan zaman tablosuna uygun bir süreç gözlemlemiyoruz. En latif bir yorum yaparsak, 'zaman planına uygun bir proje sürecinin şu anda hayata geçirilmediği' yorumunu yaparız. Umuyoruz kısa bir zaman içinde yatırım için bir mesafe alınır."

