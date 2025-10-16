Fatih Ürek 'entübe edildi' öldü haberleri çıktı! Hakan Ural canlı yayında duyurdu

YENİ ALDIĞI YARDIMCI MEĞER...

-"Çok titizmiş Fatih Ürek, evde çalışanı yok. İki gün önce evine bir çalışan alıyor. Kalp krizi geçirdiği zaman o çalışanın evde olması muazzam lehine oluyor ve şoföre haber veriyor. Şoför aynı anda ambulansı arıyor ve doktorunu çağırıyor. Bu arada önce bir terleme geliyor camları açın diyor. Sonra bir üşüme ve titreme geliyor. Doktoru o şekilde çağırdığı için kalp masajını sağlıklı yapabiliyor