Fatih Ürek 'entübe edildi' öldü haberleri çıktı! Hakan Ural canlı yayında duyurdu
Kalp krizi geçiren Fatih Ürek'ten gelen son dakika haberi herkesi üzdü. 20 dakika boyunca kalbi duran ve sonrasında yeniden çalışan Fatih Ürek'in entübe edildiği haberi geldi. Haberi duyuran Hakan Ural oldu. Fatih Ürek'in son durumuna ilişkin hastaneden gelen açıklamalar endişe yaratmıştı. Ünlü sanatçının bir süre beynine kan gitmediği için uyandığında felç kalma riski vardı.
Ünlü şarkıcı Fatih Ürek, geçtiğimiz gün evinde geçirdiği kalp krizi nedeniyle hastaneye kaldırıldı. 59 yaşındaki sanatçının sağlık durumuna ilişkin son dakika gelişmesini Hakan Ural canlı yayında duyurdu. Hakan Ural'ın verdiği bilgiye göre Fatih Ürek entübe edildi. Ölümün eşiğine gelen Fatih Ürek ile ilgili umutlar henüz tükenmiş değil. Hakan Ural'ın açıklaması ve hastaneden yapılan son açıklamalar...
FATİH ÜREK ENTÜBE EDİLDİ
Dün sabah saatlerinde evinde kalp krizi geçiren Fatih Ürek'in sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Kanal D canlı yayınında Fatih Ürek ile ilgili son dakika haberini paylaşan Hakan Ural, ünlü sanatçının entübe edildiğini duyurdu. Hakan Ural şöyle dedi:
-"Kalple alakalı fonksiyonlarda problem yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar.
Hastaneden gelen açıklamaya göre ünlü sanatçı şu anda uyutuluyor. İyi haber kalbinin yeniden çalıştırılmış olması ve tansiyonunun normale dönmüş olması. Endişe yaratan durum ise kalp krizi sırasında havasız kalan beynin durumu... Gazeteciler açıklama yapan doktorlara "Felç riski var mı" sorusunu yöneltti.
YENİ ALDIĞI YARDIMCI MEĞER...
-"Çok titizmiş Fatih Ürek, evde çalışanı yok. İki gün önce evine bir çalışan alıyor. Kalp krizi geçirdiği zaman o çalışanın evde olması muazzam lehine oluyor ve şoföre haber veriyor. Şoför aynı anda ambulansı arıyor ve doktorunu çağırıyor. Bu arada önce bir terleme geliyor camları açın diyor. Sonra bir üşüme ve titreme geliyor. Doktoru o şekilde çağırdığı için kalp masajını sağlıklı yapabiliyor
-Doktoru kalbinde bir problem yok diyor. Doktoru muhtemelen alması gereken kan sulandırıcıyı almadı diyor. Kalple alakalı fonksiyonlarda problem yok. Risk almamak adına entübe edildi. Bugün ya da yarın uyandırmayı planlıyorlar. Çalışanı, karar verip iki gün önce almasaydı işe evde kendi kendine düşecekti".