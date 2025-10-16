BIST 10.484
DOLAR 41,85
EURO 48,90
ALTIN 5.712,12
HABER /  EKONOMİ

Dev firmadan şoke eden karar! 16 bin kişiyi işten çıkartacak

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Dev firmadan şoke eden karar! 16 bin kişiyi işten çıkartacak

İsviçre merkezli gıda ve içecek şirketi Nestle, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor.

Abone ol

Nestle, yılın 9 ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre, şirketin bu dönemdeki satışları yıllık bazda yüzde 3,3 artış gösterirken Çin'deki satışlar zayıfladı.

Şirket, maliyet azaltma programı kapsamında iki yıl içinde dünya çapında 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Bu çalışanların 12 binini beyaz yakalılar oluşturacak. Kalan 4 bin pozisyon ise ağırlıklı olarak imalat ve tedarik zinciri birimlerinden olacak.

Nestle Üst Yöneticisi Philipp Navratil, konuya ilişkin değerlendirmesinde, dünyanın değiştiğini ve şirketin de buna ayak uydurmak için daha hızlı değişmesi gerektiğini belirterek, "Bu değişim, önümüzdeki iki yıl içinde çalışan sayısını azaltmak için zor ama gerekli kararlar almayı da kapsayacak. Bunu saygı ve şeffaflıkla yapacağız." ifadelerini kullandı.

ÖNCEKİ HABERLER
Nestle, iki yılda 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
Nestle, iki yılda 16 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor
5G ihalesinde 3 GSM operatörünün verdiği teklifler belli oldu
5G ihalesinde 3 GSM operatörünün verdiği teklifler belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi! Devlet Denetleme Kurulundan sahte e-İmza olayıyla ilgili inceleme
İZBAN’a zam: Yeni tarife belli oldu
İZBAN’a zam: Yeni tarife belli oldu
Hakemlerden TFF'ye taban ücretlerinin iyileştirilmesi çağrısı
Hakemlerden TFF'ye taban ücretlerinin iyileştirilmesi çağrısı
Bahçeli açılmasını istemişti MSB'den 'askeri hastaneler' açıklaması!
Bahçeli açılmasını istemişti MSB'den 'askeri hastaneler' açıklaması!
BYD'nin Türkiye fabrikasına ne oldu?
BYD'nin Türkiye fabrikasına ne oldu?
Çocukları hedef alıyor, 8 Kurban tespit edilebildi
Çocukları hedef alıyor, 8 Kurban tespit edilebildi
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilere ait bir evi yıktı
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda konuştu
Hacda hizmet verecek sağlık personeli başvuruları başladı
Hacda hizmet verecek sağlık personeli başvuruları başladı
EPDK'dan yeni düzenleme geldi! Faturalardan otomatik olarak düşecek
EPDK'dan yeni düzenleme geldi! Faturalardan otomatik olarak düşecek