İzmir'de yürekler ağza geldi! Kamyonet ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
İzmir'in Ödemiş ilçesinde, Ödemiş-Salihli kara yolunun Bozdağ Mahallesi yakınlarında kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.Abone ol
Alınan bilgiye göre, Fadime O. yönetimindeki 34 HKP 082 plakalı otomobil, Ödemiş-Salihli kara yolunun Bozdağ Mahallesi yakınlarında Barış D. idaresindeki 35 CIS 356 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sibel B, Melihat Ö, Sevil B. ve Fatma A. yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.