Merkez Bankası toplam rezervleri rekor kırdı

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında 189 milyar 734 milyon dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 10 Ekim itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 309 milyon dolar artışla 87 milyar 337 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 3 Ekim'de 87 milyar 28 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri, 3 milyar 208 milyon dolar yükselişle 102 milyar 397 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 10 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre yaklaşık 3 milyar 518 milyon dolar artışla 186 milyar 216 milyon dolardan 189 milyar 734 milyon dolara yükseldi.

