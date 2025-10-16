Saadet'ten Yeniden Refah'a ziyaret Fatih Erbakan'dan ittifak açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Yyeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan’a iade-i ziyarette bulundu. İttifak olup olmayacağına ilişkin Erbakan “Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonraki süreçte temasımızı daha sıkı tutmak ve daha sık bir araya gelerek sürdürme konusunda bir fikir birliğine vardık." dedi.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve beraberindeki heyet Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan’a iade-i ziyarette bulundu.

Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde gerçekleşen ve yaklaşık 1 saat süren ziyaret sonrası iki lider basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Arıkan: ‘Önümüzdeki süreçte daha sık bir araya geleceğiz’

Saadet Partisi lideri Mahmut Arıkan ziyarete ilişkin, “Hem ülkemizdeki gelişmeleri hem de bölgemizdeki gelişmelere değerlendirdiğimiz verimli bir toplantı oldu. 50 + 1 sistemiyle Cumhurbaşkanı hükümet sistemine geçtiğimizden bu tarafa Türkiye’de gidişatın hiç de iyi olmadığı, hangi konuyu ele alsak menfi noktada gelişmelerin olduğunu beraber müzakere ettik. Önümüzdeki süreçte beraber neler yapılabilir, hangi yoldan gidilirse Türkiye’deki gidişatı, Türkiye’deki hoş olmayan durumu düzeltiriz bunların müzakeresi yapıldı. Önümüzdeki dönemde de müzakerelerin devam etmesi ile alakalı prensip kararını bugün itibari ile varmış olduk.” ifadelerini kullandı.

“İktidara alternatif bir yapı için fikir birliğine vardık”

Son derece sıcak bir ortamda görüşmelerini gerçekleştirdiklerini kaydeden Erbakan ise, “Türkiye'deki ekonomik koşullar, bununla beraber adalet noktasındaki problemler ve bununla beraber Gazze'de yaşanan olaylar, dış politikadaki birtakım konular ele alındı. Ekonomik zorluklar Türkiye'de hat safhada adaletle ilgili problemler hat safhada. Dış politikada da hem Gazze'de hem de diğer Müslüman coğrafyalarda yaşanan problemler ortada. Dolayısıyla bunların çözümü için mevcut iktidara alternatif bir gücün ortaya konulması ve seçmene de umut olacak çalışmaların yapılması gerektiği konusunda kendileriyle fikir birliğine vardık.” dedi.

Fatih Erbakan’dan ‘İttifak’ açıklaması

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan iki lidere ittifak konusunun gündeme gelip gelmediği soruldu.

Erbakan ittifak konusu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

“Saadet Partisi ve Yeniden Refah Partisi olarak bundan sonraki süreçte temasımızı daha sıkı tutmak ve daha sık bir araya gelerek sürdürme konusunda bir fikir birliğine vardık. Seçime daha çok zaman var. Türkiye'de şartlar gündem çok hızlı güçlü bir şekilde değişiyor. Siyasi aritmetik çok hızlı bir şekilde değişiyor. Bugünden bir ittifak yapalım veya yapmayalım demek değil ama seçime yönelik olarak birlikte neler yapabiliriz? İki parti, seçim öncesi dönemde hem mecliste hem de diğer alanlarda neler yapabiliriz? Bununla ilgili görüşmelerin daha sık ve yoğun bir şekilde devam etmesi noktasında bir karar alındı.”

Erbakan: “MHP kanadından gelen tepkileri anlamakta zorlanıyoruz”

Erbakan, MHP ile aralarında İmralı üzerinden oluşan gerilime dair ise şunları söyledi:

“MHP kanadından gelen tepkileri anlamakta zorlanıyoruz. Bir defa, eğer İmralı'ya gidip görüşme yapmak bu kadar kötü bir şey ise, neden Sayın Bahçeli sürekli 'İmralı'ya gidilsin, görüş alınsın, görüşme yapılsın' diyor aylardır. Kötü bir şey değilse, İmralı ile görüşmek gerekliyse, makul ise, uygun bir durumsa, öyleyse bu tetkileri neden veriyorsunuz? Bizim söylediğimiz gayet nezaket çerçevesinde Sayın Bahçeli'nin gidip bu görüşmeyi yapmasına yönelikti. Bununla ilgili ifadeleri ortaya koymak isterim.”

"Son yerel seçimde MHP’den daha fazla oy aldık”

'Küçük partiler' diyorlar ama biz Yeniden Refah Partisi olarak 652 bin üyeyle MHP'den üye olarak daha ileri seviyedeyiz. 31 Mart seçimlerinde de aldığımız yüzde 7'lik oy oranıyla, MHP'den daha yüksek bir oy aldık.”

“Trump planına son derece temkinli yaklaşıyoruz”

Gazze’de yaşanan son gelişmeleri de değerlendiren iki lider Trump Planına ve İsrail’e güvenilmeyeceği konusunda hem fikir olduklarını belirttiler.

Yeniden Refah lideri Erbakan konu ile ilgili açıklamasında İslam birliğinin kurulması konusunda çağrısını yineleyerek, "Gazze'de, Filistin'de ve İslam aleminde yaşanan problemlerin asıl gerçek çözümü, Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'nin kurulması. Bunların sahip olduğu zenginliklerin yaptırım gücü olarak kullanılması ve Siyonizm’e, İsrail'in anladığı dilden cevap verilmesi lazım. Burada anladığı dilden cevap derken onlara bomba yağdırmak ya da onlarla savaşmak anlamında söylemiyorum. Biz, İslam ülkeleri olarak dünyadaki doğal gazın 25'ine sahibiz, dünya su kaynaklarının yarısına sahibiz. Doğal, petrol ve suyu bir yaptırım gücü olarak kullanırsak bu zulmü durdurmaktan başka çareleri kalmayacaktır. Trump'ın öncülüğündeki bir anlaşmaya temkinli yaklaşmak gerekir. Çünkü hedeflerinin Gazze'deki Müslümanları oradan geri çıkarmak ve orayı çeşitli ahlaksızlıkların merkezi haline getirmek olduğunu ağzıyla söyledi. O nedenle bu planla ilgili temkinli yaklaşımımızı sürdürüyoruz. Tarafların son derece dikkatli olması gerektiğini ifade ediyoruz." Şeklinde konuştu.

"Aflarla ilgili halk oylamasına başvurulsun"

Gündemdeki ‘Af’ konusunu da değerlendiren Erbakan, "Afla ilgili olarak Türk-Kürt kardeşliği Milli Görüş'ün 50 senedir ortaya koyduğu bir tezdir. İslam kardeşliği, ümmet kardeşliği çerçevesinde Türkiye'de tek vatan, tek millet, tek bayrak, tek devlet anlayışı içinde beraberlik çok önemlidir. Bu noktada barış, kardeşlik ve dostluk olmasını istiyoruz. Silahların susması gerekiyor. Ama şehitlerimizin anısına halel getirecek, gazilerimizi üzecek, toplum vicdanına yara açacak bazı düzenlemelerin yapılmasının uygun olmadığını ifade etmek istiyorum. Sürecin sonunda yapılacak kanunlarla ilgili, çıkarılacak aflarla ilgili halk oylamasına başvurulsun. Milletin, şehit ailelerinin ve gazilerimizin onay vermediği bir adım atılmamış olsun." dedi.