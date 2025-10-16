Usta oyuncu Devrim Yakut'tan kötü haber! Kansere yakalandı...

Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde hala karakterine hayat veren Devrim Yakut, meme kanseri farkındalık etkinliğinde 4 ay önce teşhis edilen hastalığını ilk kez kamuoyuyla paylaştı. Erken tanının önemine dikkat çekti.

Ünlü oyuncu Devrim Yakut, Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde meme kanseri farkındalık ayı kapsamında düzenlenen "Meme Kanserine Karşı Her Raunda Hazırız" etkinliğinde kişisel sağlık mücadelesini ilk kez anlattı. Yakut, 4 ay önce meme kanseri teşhisi aldığını açıklayarak, erken teşhisin hayat kurtarıcı rolünü vurguladı.

HASTALIĞININ TEŞHİS SÜRECİ! "RUTİN KONTROLLER SIRASINDA ÖĞRENDİM"

Devrim Yakut, hastalığın rutin mamografi kontrolleri sırasında fark edildiğini belirtti. Konuşmasında, "Mamografi sırasında daha önceki kontrollerde olmayan çok küçük bir şeye rastlandı. Radyolog o minicik şeyi fark etti ve süreç başladı" ifadelerini kullandı. 57 yaşındaki oyuncu, teşhisin konulduğu ilk günden itibaren doktorlarının kendilerine olan inancının onu motive ettiğini dile getirdi. Hocalarının "Biz bu işi halledeceğiz" sözleri, Yakut'un umutsuzluğa kapılmadan süreci yönetmesine yardımcı oldu. Yakut, aile geçmişindeki kanser vakaları nedeniyle kontrollerini aksatmadığını ve bu titizliğin erken teşhisi sağladığını ekledi. "Ailemde bu hastalığın varlığı nedeniyle çok titizlendim. Ben de bu işin kıyısından erken teşhisle dönmüş biri olarak kendi serüvenimi anlatacağım" şeklinde konuştu.

"BUNDAN KORKMAMAK GEREKİYOR"

Erken evrede yakalanan kanser, Yakut'un hızlı bir iyileşme süreci geçirmesini sağladı. Oyuncu, teşhisin konulmasından 4 ay sonra tamamen sağlıklı hale geldiğini ifade etti. "4 ay önce teşhis konmuştu, 4 ay sonra sağlıklı bir biçimde buradayım. O kadar erken fark edildi ki, geldi ve geçti" dedi. Yakut, tedavi sırasında bir an bile moralini kaybetmediğini vurguladı. Doktor ekibinin profesyonelliği ve olumlu yaklaşımı, sürecin en zorlu anlarında bile onu ayakta tuttu. Etkinlikte, meme kanserinin 20 yıl öncesine kıyasla tedavi yöntemlerinin büyük ölçüde geliştiğini belirten Yakut, annesini bu hastalıktan kaybettiğini ancak günümüz tıbbının fark yarattığını paylaştı.

Devrim Yakut, konuşmasını kadınlara yönelik güçlü bir farkındalık mesajıyla sonlandırdı. "Ekim ayındaki bu farkındalığı çok önemsiyorum çünkü bir toplumda kadın sağlıklıysa toplum da sağlıklıdır; hem psikolojik hem zihinsel olarak. O yüzden kadınlarımız sağlıklı olsun, toplumumuz da sağlıklı olsun" dedi.Oyuncu, hastane korkusunun erken teşhisi engellememesi gerektiğini belirterek, "Bundan korkmamak gerekiyor. 'Hastaneye gidersem korkacağım bir şeyle karşılaşacağım' korkusu daha büyük şeylere sebep oluyor, bunu kimse yapmasın" uyarısında bulundu. Etkinlikte, Prof. Dr. Gül Başaran ve Prof. Dr. Aykut Soyder gibi uzmanlar da erken taramanın önemini vurgulayarak, 40 yaş üstü kadınlara düzenli mamografi önerisinde bulundu.

Devrim Yakut, son dönemde "Camdaki Kız", "Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar" ile "Kirli Sepeti" gibi yapımlarda rol aldı. Sağlık sorununu atlattıktan sonra ekranlara dönmeye hazırlanan Yakut, SHOW TV'nin yeni dizisi "Rüya Gibi"de yer alacak. Oyuncu, bu süreçte mesleki hayatını aksatmadan devam ettirdiğini ve enerjisini yeniden kazandığını belirtti.