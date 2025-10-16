BIST 10.394
İsrail'in sinsi KKTC planı AK Partili Açıkkapı'dan tepki

AK Parti Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) 19 Ekim'de yapılacak cumhurbaşkanı seçimine işaret ederek, "Rum kesimini müstemleke gibi kullanmaktan çekinmeyen İsrail'in, KKTC'deki seçimlere müdahil olma, burada ortalığı bulandırma gibi niyeti olduğunu da uzun bir süredir müşahede ediyoruz." dedi.

Açıkkapı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in işgal ettiği toprakları esas sahibi olan Filistinlilere teslim etmesini beklediklerini belirterek, "Siyonist İsrail yönetiminin Gazze'de başaramadıklarını başka topraklarda deneyeceklerinden şüphemiz yok." ifadesini kullandı.

KKTC'de 19 Ekim Pazar günü yapılacak cumhurbaşkanı seçimine dikkati çeken Açıkkapı, "Katil Netanyahu ve avanesinin Kıbrıs'ı karıştırma gayretinde olduklarını uzun bir süredir müşahede ediyoruz. Rum kesimini müstemleke gibi kullanmaktan çekinmeyen İsrail'in, KKTC'deki seçimlere müdahil olma, burada ortalığı bulandırma gibi niyeti olduğunu da uzun bir süredir müşahede ediyoruz." diye konuştu.

Açıkkapı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"KKTC'deki soydaşlarımızın aklını bulandırmak, bağımsız Türk topraklarını Rumlara peşkeş çekmek hiç kimsenin haddi ve hakkı değildir. Kıbrıs Türk toprağıdır ve öyle de kalacaktır. İki devletli çözüm noktasında soydaşlarımızın tavrı bilinmekte, burada dünyanın uyguladığı ambargonun da kaldırılması gerekmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki Türkiye Cumhuriyeti her daim soydaşlarının yanındadır, öyle olmaya da devam edecektir."

