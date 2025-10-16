Hüseyin Yayman'dan haberlere tepki: İnanmayanlar gelip yerinde görsünler

AK Parti Genel Başkan yardımcısı Hüseyin Yayman gündeme dair önemli açıklamalar yaptı. Yayman, "Deprem bölgesinde yapılanlara inanmayanlar gelip yerinde görsünler. Yalan haberlerle milletimizin moralini bozmasınlar." dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, A Haber canlı yayınında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yayman, hem deprem bölgesinde yürütülen çalışmalara hem de Türkiye’nin dış politikadaki konumuna ilişkin önemli mesajlar verdi.

“Hatay ayağa kalkıyor” paylaşımına yönelik eleştirilere yanıt

Yayman, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un “Hatay ayağa kalkıyor” paylaşımına yönelik sosyal medyada yapılan eleştirileri hatırlatarak, “Bu videoya karşı troll hesaplar başta olmak üzere maalesef çok dezenformasyona başvuran yayınlar yapıldı. Ben bunları bütün sığlıklarına ve çiğliklerine rağmen demokratik olgunlukla karşılıyorum. Amacımız üzüm yemek suçlamak yerine doğru bilgilendirmeyle katkı vermek istiyoruz dedi.

Deprem bölgesinde çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü vurgulayan Yayman, “Hatay’da 158 bin hak sahibi var, 180 bin konut yapılıyor. Bu yılın sonunda inşallah tüm vatandaşlarımız evlerine yerleşmiş olacak. Altyapıdan içme suyuna, doğalgazdan atık su tesislerine kadar şehirlerimiz yeniden ayağa kalkıyor” ifadelerini kullandı.

Yayman, yapılan çalışmaları görmezden gelen kesimlere de tepki göstererek, “Bu evlere ‘yok’ demek siyasetin değil, psikiyatrinin konusudur. Lütfen gelsinler deprem bölgesini gezsinler, eksik varsa düzeltiriz ama ‘hiçbir şey yapılmadı’ demek doğru değildir” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE TÜRKİYE YENİ BİR TARİH YAZIYOR

Yayman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ABD ve Mısır ziyaretlerini de değerlendirerek Türkiye’nin dış politikadaki güçlü duruşuna dikkat çekti:

“Cumhurbaşkanımızın Birleşmiş Milletler kürsüsündeki konuşması ile katil Netanyahu’nun konuşması arasındaki fark, liderliğimizin somut bir göstergesiydi. Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yeni bir tarih yazıyor. Gazze’de bir barışa bir adım daha yaklaştık. İnşallah İsrail verdikleri sözleri tutar ve kalıcı bir ateşkes sağlanır.”

Türk dış politikasında paradigmanın değiştiğini vurgulayan Yayman, “Cumhurbaşkanımız dostluk ve düşmanlık üzerinden değil, karşılıklı saygı ve anlayış üzerine kurulu bir diplomasi geliştirdi. Bugün pek çok millet, ‘Keşke bizim de Recep Tayyip Erdoğan gibi bir liderimiz olsa’ diyor. Cumhurbaşkanımız yeni bir tarih yazıyor. Türkiye küresel bir güç olma yolunda hızla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

CHP ROTASINI KAYBETMİŞ BİR GEMİ GİBİ SAVRULUYOR

İç siyasete ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yayman, Cumhuriyet Halk Partisi’ndeki iç tartışmalara değindi. CHP’de yaşananların “ilkesiz bir koltuk savaşı” olduğunu söyleyen Yayman, şu ifadeleri kullandı:

“Bir taraftan Sayın Özgür Özel’in Ekrem İmamoğlu’na bir koltuk borcu var; öte yandan İmamoğlu, ‘partiyi ben sana teslim ettim’ anlayışıyla hareket ediyor. Sayın Kılıçdaroğlu, ‘Kurultay elimden haksız şekilde alındı’ diyor. Mansur Yavaş ise bu kavgadan kendisine ne çıkacağını bekliyor. Kısacası dörtlü bir kavganın canhıraş biçimde sürdüğünü görüyoruz.”

CHP’nin “varoluş krizi” yaşadığını söyleyen Yayman, “Gerçeklikten kopmuş, sahiciliğini yitirmiş bir muhalefet anlayışı var. Hırs, aklın önüne geçmiş durumda. CHP artık nereye gideceğini bilmiyor. Allah başka dert vermesin” ifadelerini kullandı.

“MİLLETİMİZİN UMUDU AK PARTİ’DİR”

Yayman konuşmasının sonunda AK Parti’nin vizyonuna dair konuşan Yayman, “Milletimizin gündeminin ekonomi ve hayat pahalılığı olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızı zamlara ezdirmemek için yeni bir anlayışla, daha çok çalışacağız. İyi günde olduğu gibi zor günde de milletimizin yanında olacağız” dedi.

“Milletimizin umudu AK Parti’dir” diyen Yayman, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 85 milyon bir ve beraber olarak ülkemizi daha ileriye taşıyacağız” sözleriyle konuşmasını tamamladı.