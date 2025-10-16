BIST 10.375
DOLAR 41,85
EURO 48,98
ALTIN 5.736,33
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Tekirdağ'da çöp kamyonu devrildi, 3 işçi yaralandı

Tekirdağ'da çöp kamyonu devrildi, 3 işçi yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde çöp toplama kamyonunun devrilmesi sonucu 3 işçi yaralandı.

Abone ol

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, kontrolünü kaybeden çöp toplama kamyonu tarlaya devrildi. Kazada 3 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü yitirdiği çöp toplama kamyonunun tarlaya devrildiği kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında, Hatip Mahallesi çöp döküm sahası kara yolunda meydana geldi. Çorlu Belediyesi'ne ait 16 NBY 51 plakalı çöp toplama kamyonu, sürücüsü Şerif Eş'in direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkıp tarlaya devrildi. Kupa kısmı kopup ikiye ayrılan kamyonda Şerif Eş ile Gökberk Hekimoğulları ve Ahmet İşbilen yaralandı. İhbarla bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Aracın devrildiği bölgeden sedyeyle taşınan yaralılar, ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı.

Jandarma kazayla ilgili inceleme başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Paramount Otel'e el konuldu, kayyım atandı! 7 kişi gözaltına alınmıştı
Paramount Otel'e el konuldu, kayyım atandı! 7 kişi gözaltına alınmıştı
Markette küçük çocuğunu döven baba gözaltında
Markette küçük çocuğunu döven baba gözaltında
Gazze'de ateşkese rağmen 23 kişi hayatını kaybetti
Gazze'de ateşkese rağmen 23 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in sinsi KKTC planı AK Partili Açıkkapı'dan tepki
İsrail'in sinsi KKTC planı AK Partili Açıkkapı'dan tepki
Hüseyin Yayman'dan haberlere tepki: İnanmayanlar gelip yerinde görsünler
Hüseyin Yayman'dan haberlere tepki: İnanmayanlar gelip yerinde görsünler
Usta oyuncu Devrim Yakut'tan kötü haber! Kansere yakalandı...
Usta oyuncu Devrim Yakut'tan kötü haber! Kansere yakalandı...
İsrail mahkemesi, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattı
İsrail mahkemesi, Kemal Advan Hastanesi Müdürü Ebu Safiyye'nin tutukluluk süresini 6 ay daha uzattı
Yunanistan, İsrail'i stratejik ortak olarak görüyor
Yunanistan, İsrail'i stratejik ortak olarak görüyor
Tekirdağ'da poyraz etkili oldu! Deniz ulaşımını olumsuz etkilendi
Tekirdağ'da poyraz etkili oldu! Deniz ulaşımını olumsuz etkilendi
Sunucu Ebru Baki'nin yeni kanalı belli oldu
Sunucu Ebru Baki'nin yeni kanalı belli oldu
29 Ekim kaç gün tatil olacak, uzatılacak mı?
29 Ekim kaç gün tatil olacak, uzatılacak mı?
En düşük maaş 57 bin lira oldu! Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4 bin lira yardım..
En düşük maaş 57 bin lira oldu! Ramazan ve Kurban Bayramı'nda 4 bin lira yardım..