HABER /  GÜNCEL

Ahmet Türk o ifadeye karşı çıktı: Bu kelimeden nefret ediyorum

Yerine kayyum atanan Mardin Belediye Başkanı Ahmet Türk, verdiği bir röportajda ailelerinde "Ağalık" kavramının olmadığını belirterek "Bugüne kadar kimse beni 'Ahmet Ağa' diye çağırmamış. 'Ağa' kelimesinden de nefret ediyorum" dedi.

Sağlık sorunlarından siyasi hayatına kadar kendisi hakkında merak edilenleri yanıtlayan Ahmet Türk, verdiği bir röportajda dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

"BİZ ÖYLE BİR AİLE DEĞİLİZ"

"Benim ailemde ağalık yok" diyen Ahmet Türk, "Hiç kimse de bize 'ağa' dememiş. Bugüne kadar hiçbir insan 'Ahmet Ağa' diye beni çağırmamış. Herkes ya 'Ahmet abi' demiş ya da Ahmet amca' demiş. Yani ağalık lakabı ailemizle bağlantılı bir şey değil. Evet, bazı aşiret ağaları var. Ağa olarak kendilerini lanse ediyor ama biz öyle bir aile değiliz" ifadelerin kullandı.

"O KELİMEDEN NEFRET EDİYORUM"

Sözlerinin devamında 'ağa' kelimesinden nefret ettiği belirten Ahmet Türk, "Geçmişte toplum tarafından desteklendik. Özellikle o kan davası süreçlerinde bütün Mardin bizden yanaydı. Diğer karşı taraftan yana değildi. Çünkü haksızlığa uğrayan bir aileydik. Yani onun için öyle bir ağalık falan şeyimiz yok. Ki 'ağa' kelimesinden de nefret ediyorum" dedi.

"KOLAY KOLAY ÖLMEM"

Kanser tedavisi gören Ahmet Türk "Sağlık sorununuz devam ediyor mu?" sorusuna ise "Yok yok, tedavi iyi gidiyor. Kolay kolay ölmem" yanıtını verdi.

