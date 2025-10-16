BIST 10.375
AK Parti'li Yazmacı, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması gerektiğini söyledi

AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Cevahir Asuman Yazmacı, "Bugün artık önceliğimiz, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması olacak." dedi.

Yazmacı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de yaşanan insanlık dramının, artık sadece bölgesel mesele olmadığını vicdanı olan herkesin sınavı olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında binaların yerle bir edildiğini, okulların, hastanelerin, camilerin hedef alındığını ifade eden Yazmacı, Gazze'de hayatını kaybeden kadın ve çocukları hatırlattı.

Gazze'nin şu anda harap bir halde olduğunu ifade eden Yazmacı, Türkiye'nin Gazze'nin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.

Gazze'deki ateşkes ve Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi Niyet Beyanı'nı hatırlatan Yazmacı, Niyet Beyanı ile kalıcı ateşkes yönünde önemli bir adım atıldığını dile getirdi.

Yazmacı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye, Mısır, Katar ve ABD'nin öncülüğünde düzenlenen bu zirve, Gazze'de ateşkesin sürdürülmesi, rehin-tutuklu değişiminin tamamlanması ve insani yardımların kesintisiz biçimde ulaştırılması konularında uluslararası bir mutabakat doğurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvedeki varlığı, Türkiye'nin yalnızca diplomatik değil, insani vicdan diplomasisinin de merkezi olduğunu gösterdi. Türkiye'nin garantör sıfatıyla üstlendiği rol, hem sahadaki uygulamada hem de uluslararası diplomasi masasında belirleyici bir etki yarattı. Türkiye ateşkesin sadece başlamasını değil, kalıcılığını da garanti edecek ülke olacak.

Ateşkesin tarihi bir adım olduğunu kabul etmekle birlikte kırılgan yapısına dikkat etmeli, ihlallere karşı sürekli teyakkuz halinde olmalıyız. Bu süreçte Türkiye olarak sadece diplomatik değil, teknik düzeyde aktif rol üstleniyoruz. Ülkemiz Katar ve Mısır ile birlikte 'saha izleme-gözetim' görev gücünün ana bileşenleri arasında yer almakta. Bugün artık önceliğimiz, Gazze'nin yeniden ayağa kaldırılması olacak. Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi, bu mutabakat Filistin sorununu çözen bir belge değil fakat yeniden inşanın ve kalıcı barışın kapısını aralayan bir adım. Türkiye, AFAD, TİKA ve Kızılay aracılığıyla Gazze'deki insani yardım koridorlarının koordinasyonunda aktif görev üstlenerek, yeniden imar planı kapsamında kalıcı projeler için çalışmaları hızla yürütecek."

