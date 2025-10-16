BIST 10.371
Fenerbahçe'de bir oyuncu daha kadro dışı kaldı

Fenerbahçe'de İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun'un ardından kadro dışı bırakılan üçüncü isim Mert Hakan Yandaş olduğu iddia edildi.

Süper Lig devi Fenerbahçe'de sular durulmuyor. Samsunspor maçı sonrasında yaşanan tartışmaların ardından, takım kaptanlarından İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun süresiz kadro dışı bırakılmıştı.

MERT HAKAN YANDAŞ DA KADRO DIŞI

Gazeteci Mehmet Demirkol, katıldığı bir programda Mert Hakan Yandaş'ın da kadro dışı bırakılacağını duyurdu.

Demirkol, "Fenerbahçe'de kadro dışı kalan oyuncular arasında Mert Hakan Yandaş da var. Birkaç kaynaktan bunu duydum. Teknik direktör Domenico Tedesco, Mert Hakan'ı istememiş" ifadelerini kullandı.

Bu iddia gerçekleşirse sarı-lacivertlilerde kadro dışı bırakılan oyuncu sayısı üçe yükselecek.

SADDETTİN SARAN'DAN "AİLE İÇİ MESELE" VURGUSU

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, dün yaptığı basın toplantısında kadro dışı kararlarıyla ilgili gelen sorulara "Bir aileyiz dedim, bunu her fırsatta hissettiriyorum. Aile içinde bazı şeyler olur, kol kırılır yen içinde kalır. Fenerbahçe için iyi olacağını düşündüğümüz kararlar aldık" şeklinde yanıt vermişti.

Saran, Mert Hakan konusunda ise dikkat çeken bir detay paylaşmış, "Mert Hakan'la konuştum. Liderlik konusunda oyuncular ona güveniyor. Kaptan olarak kalmasında sakınca görmedik. Daha pozitif, daha faydalı bir Mert Hakan göreceğiz" demişti.

