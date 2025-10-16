BIST 10.371
Bakan Yerlikaya paylaştı: Bu görüntüler bize yakışmıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu görüntüler bize yakışmıyor." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu görüntüler bize yakışmıyor." ifadelerini kullandı. Bakan Yerlikaya, Adana'da trafik kurallarını hiçe sayarak ters yöne giren sürücünün kendisini uyaran motosikletliye verdiği yanıtı paylaştı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın sosyal medya paylaşımı şu şekilde:

"BU GÖRÜNTÜLER BİZE YAKIŞMIYOR"

Adana’da trafik kurallarını hiçe sayarak ters yöne giren sürücüden; kendisini uyaran motosikletli sürücüye: “Trafik polisi misin? İstediğim yerden giderim.”

Hem ters yönde araç kullanan hem de sürücü belgesi geçici olarak iptal edilen bu sürücü elbette cezasız kalmadı.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimiz S.İ.Ö. isimli sürücü yakalandı ve "Ters yönde araç kullanmak ve sürücü belgesi geçici olarak iptal edildiği hâlde araç kullanmak" maddelerinden idari para cezası uygulanarak “Gereği Yapıldı”

2024 yılında ters yönde araç kullanan sürücüler nedeniyle 2836 kaza meydana geldi. Bu kazalarda maalesef 52 canımızı kaybettik. 3758 kişi de yaralandı.

Trafik kazaları; sadece bireysel değil, aynı zamanda toplumsal bir sorundur. Çünkü trafik, yalnızca taşıtların akışı değil, toplumun davranışlarının, değerlerinin ve birbirine duyduğu saygının da görünür olduğu kamusal bir alandır.

