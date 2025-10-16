Barış Yarkadaş’tan Ruşen Çakır’a “fotoğraf manipülasyonu” suçlaması

Gazeteci Barış Yarkadaş, Ruşen Çakır’ı, sosyal medya paylaşımı üzerinden “algı oluşturmakla” suçladı. Çakır’ın, Cihat Yaycı ve Cihan Ekşioğlu’nun birlikte yer aldığı bir fotoğrafı “kırpılmış” şekilde paylaştığını belirten Yarkadaş, aynı kareyi orijinal haliyle yeniden yayınladı.

Yarkadaş paylaşımında, “Ruşen Çakır bu fotoğrafı o tarihte de kırpıp paylaşmış. Fotoğrafın orijinali aşağıda… Fotoğrafta Cemal Enginyurt da var. Ruşen Çakır fotoğrafı tahrif ederek sadece Cihat Yaycı’yı öne çıkarmış. Neden acaba?” ifadelerini kullandı.

Ruşen Çakır ise söz konusu fotoğrafı paylaşırken, “Tesadüf: ‘FETÖmetre’nin mucidi Cihat Yaycı ile Sedat Peker’in ‘FETÖ borsasının kurucusu’ olduğunu iddia ettiği Cihan Ekşioğlu bir arada…” notunu düşmüştü.

Yarkadaş’ın açıklamaları sonrası sosyal medyada iki isim arasındaki tartışma gündem oldu.