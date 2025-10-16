BIST 10.371
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Şartlarımız kabul edilirse Taliban ile müzakereye hazırız

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Afganistan ile çatışmaların ardından dün ilan edilen 48 saatlik ateşkesin "mesaj" niteliğinde olduğunu şartlar uygun olursa Kabil yönetimi ile müzakereye açık olduklarını söyledi.

Pakistan, "Pakistan Talibanı (TTP) örgütüyle mücadele" kapsamında 9 Ekim'de Kabil'e bazı hava saldırıları düzenledi.

Afgan güvenlik güçleri, 11 Ekim'de sınır bölgesindeki Pakistan karakollarına kapsamlı saldırılarla buna karşılık verirken, çatışmalar yer yer alevlendi.

ATEŞKES SAĞLANDI

Afganistan yönetimi, Katar ve Suudi Arabistan'ın arabuluculuğuyla çatışmaların durduğunu açıkladı ancak 14 Ekim'de sınırda gerilim yeniden tırmandı.

Pakistan, Afganistan'ın ateşkes talebi üzerine 15 Ekim'de 48 saatlik geçici ateşkes ilan ettiğini duyurdu.

"MÜZAKEREYE HAZIR OLDUĞUMUZUN MESAJINI VERDİK"

Dawn gazetesinin haberine göre, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, kabineye hitabında, ülkesiyle Afganistan arasındaki gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.


İki ülke arasındaki sorunlara kalıcı çözüm getirilmesini umduğunu vurgulayan Şerif, "Dün 48 saatlik geçici ateşkes kararı aldık ve böylece (Afganistan yönetimi) eğer meşru şartlarımızı yerine getirmek istiyorsa bizim müzakereye hazır olduğumuz mesajını verdik." dedi.

"BU SADECE ZAMAN KAZANMAK İÇİNSE KABUL EDEMEYİZ"

Afganistan yönetiminin ciddiyetle yaklaşması halinde müzakerelerin başlaması için gerekli adımları atacaklarının altını çizen Şerif, müttefik bazı ülkelerin de sorunun çözümü konusunda çaba gösterdiğini ifade etti.

Şerif, geçici ateşkesin Afganistan tarafının talebi doğrultusunda ilan edildiğini hatırlatarak, "Eğer bu sadece zaman kazanmak için yapılan bir şeyse bunu kabul edemeyiz." diye konuştu.

