AB mahkemesi, uçuşlarda evcil hayvanı "bagaj" olarak sınıflandırdı

Avrupa Adalet Divanı, uçuşlarda evcil hayvanların bagaj olarak sınıflandırılabileceğine, hava yolu şirketlerinin kayıp hayvanlar için sorumluluğunun sınırlı olduğuna karar verdi.

Merkezi Lüksemburg'da bulunan Avrupa Birliği'nin (AB) en yüksek hukuki merci konumundaki Avrupa Adalet Divanı, Buenos Aires'ten Barcelona'ya yapılan uçuşta kaybolan köpeğe ilişkin açılan davada karar açıkladı.

Mahkeme, evcil hayvanların uçuşlarda "bagaj" olarak kabul edilebileceğine karar verdi.

Kararda, "Hava yolculuğu amaçları açısından evcil hayvan, 'bagaj' kavramına girer ve evcil hayvanın kaybından kaynaklanan zararın tazmini bagaj sorumluluk kurallarına tabidir." ifadesi kullanıldı.

Iberia Hava Yolları ile Buenos Aires'ten Barselona'ya 2019'da yapılan bir uçuşta, bir köpek sahibi tarafından kafeste hava yoluna teslim edilmişti. Köpek, uçağa götürülürken kaçmış ve bir daha bulunamamıştı.

Bu durum karşısında yolcu, hava yolu firmasına karşı İspanya'da dava açarak 5 bin avro manevi tazminat talep etmişti. İspanya mahkemesi de dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na taşımıştı.

