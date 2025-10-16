BIST 10.371
DOLAR 41,90
EURO 48,99
ALTIN 5.823,36
HABER /  GÜNCEL

Erzincan'daki Ergan Dağı'nda "Birlik ve Kardeşlik Ateşi" yakıldı

Erzincan'daki Ergan Dağı'nda "Birlik ve Kardeşlik Ateşi" yakıldı

Erzincan'da 23 ülkeden katılımcının yer aldığı "Uluslararası Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan Sempozyumu" kapsamında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi'nde "Birlik ve Kardeşlik Ateşi" yakıldı.

Abone ol

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünün himayesinde, Valiliğin öncülüğünde, Belediyenin katkısı ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesinin (EBYÜ) ev sahipliğinde düzenlenen sempozyum etkinlikleri kapsamında Ergan Dağı Kış Sporları ve Doğa Turizm Merkezi’nde "Birlik ve Kardeşlik Ateşi" Vali Yardımcısı Hüseyin Aydın ile Vali Hamza Aydoğdu'nun eşi Emine Aydoğdu tarafından yakıldı.

EBYÜ Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Fatih Kaya, burada yaptığı konuşmada, yakılan ateşin Türk dünyasının birleştirici bir unsuru olduğunu söyledi.

Etkinlik, halk oyunları ekibinin folklor gösterisi ile son buldu.

ÖNCEKİ HABERLER
Tezkere TBMM'de! Türkiye'den Suriye, Irak ve Lübnan duyurusu
Tezkere TBMM'de! Türkiye'den Suriye, Irak ve Lübnan duyurusu
Türkiye ve İngiliz ordusundan kritik görüşme
Türkiye ve İngiliz ordusundan kritik görüşme
Gazze'deki hükümet, bölgeye 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırının girdiğini açıkladı
Gazze'deki hükümet, bölgeye 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırının girdiğini açıkladı
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Türk hackerlardan havalimanı anonslarına müdahale: Özgür Filistin
Altının kilogram fiyatı rekor kırdı
Altının kilogram fiyatı rekor kırdı
AJet, o bölgeye seferlere başlıyor! Haftalık uçuş sayısı...
AJet, o bölgeye seferlere başlıyor! Haftalık uçuş sayısı...
AB mahkemesi, uçuşlarda evcil hayvanı "bagaj" olarak sınıflandırdı
AB mahkemesi, uçuşlarda evcil hayvanı "bagaj" olarak sınıflandırdı
Trump ve Putin Budapeşte’de buluşacak
Trump ve Putin Budapeşte’de buluşacak
Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Van'da korkutan deprem! Büyüklüğü...
Bakan Yerlikaya paylaştı: Bu görüntüler bize yakışmıyor
Bakan Yerlikaya paylaştı: Bu görüntüler bize yakışmıyor
İsrail'den Yunanistan'a alçak teklif! Hedefte Türkiye var
İsrail'den Yunanistan'a alçak teklif! Hedefte Türkiye var
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Şartlarımız kabul edilirse Taliban ile müzakereye hazırız
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif: Şartlarımız kabul edilirse Taliban ile müzakereye hazırız