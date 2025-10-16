BIST 10.371
EKONOMİ

Altının kilogram fiyatı rekor kırdı



Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,1 artışla 6 milyon 3 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 3 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 15 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 825 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 4 milyar 631 milyon 450 bin 840,68 lira, işlem miktarı ise 790,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 538 milyon 332 bin 210,73 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS
Önceki Kapanış 5.825.000,00 4.307,50
En Düşük 5.655.000,00 4.197,00
En Yüksek 6.015.000,00 4.440,00
Kapanış 6.003.000,00 4.197,00
Ağırlıklı Ortalama 5.901.215,78 4.349,19
Toplam İşlem Hacmi (TL) 4.631.450.840,68
Toplam İşlem Miktarı (Kg) 790,10
Toplam İşlem Adedi 81
