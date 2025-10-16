Altının kilogram fiyatı rekor kırdı

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası’nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı yüzde 3,1 artışla 6 milyon 3 bin liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altın ın kilogram fiyatı, günün sonunda 6 milyon 3 bin liraya çıktı.

Altın piyasasında en düşük 5 milyon 655 bin lira, en yüksek 6 milyon 15 bin lirayı gören standart altın ın kilogram fiyatı, günün sonunda yüzde 3,1 yükselişle 6 milyon 3 bin lira oldu.

Standart altın ın kilogram fiyatı dün günü 5 milyon 825 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altın da toplam işlem hacmi 4 milyar 631 milyon 450 bin 840,68 lira, işlem miktarı ise 790,10 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 538 milyon 332 bin 210,73 lira olarak gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Yapı ve Kredi Bankası, Uğuras Kıymetli Madenler, Vakıf Katılım Bankası ile Dünya Katılım Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle: