Gazze'deki hükümet, bölgeye 15 Ekim'de sadece 480 yardım tırının girdiğini açıkladı

Gazze'deki hükümet tarafından yapılan açıklamada Hamas ile İsrail arasında varılan ateşkes kapsamında dün Gazze Şeridi'ne insani yardım taşıyan 480 tırın giriş yaptığı belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, 15 Ekim tarihinde sınır kapılarından giren tırların sayısına ilişkin bilgi verildi.

Gazze'ye dün 480 tırın girdiği, bunlardan 3'ünün LPG, 6'sının da hastaneler, fırınlar ve jeneratörlerde kullanılan akaryakıt taşıdığı aktarıldı.

"İHTİYAÇLARI KARŞILAMIYOR"

Bu temel maddelere, İsrail'in uzun süredir uyguladığı abluka ve yürüttüğü soykırım nedeniyle büyük ihtiyaç duyulduğu kaydedildi.

Açıklamada, "Gazze'ye giren yardım miktarının hala çok sınırlı olduğu ve ihtiyaçlar denizinde bir damlayı temsil ettiği, Gazze Şeridi'ndeki 2,4 milyondan fazla insanın asgari insani ve yaşamsal ihtiyaçlarını bile karşılamadığı" vurgulandı.

GÜNDE 600 TIRA İZİN VERİLİYOR

İsrail ile Hamas arasında varılan ateşkes anlaşmasına göre, İsrail'in Gazze'ye her gün insani yardım taşıyan 600 tırın girişine izin vermesi gerekiyor.


Ancak Filistinli kaynaklar, giren yardım tırı sayısının bunun çok altında olduğunu belirtiyor.  

